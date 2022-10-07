Самооборона по–корейски

Нюансы подготовки

Для начала определимся с терминами. Традиционные боевые искусства — это, как правило, старинные стили ведения рукопашного поединка, основанные на устоявшихся методах технической и физической подготовки, в них отсутствует соревновательная практика, некоторые школы предусматривают только спарринг с ограниченной техникой. В основе спортивных единоборств в большинстве случаев лежат традиционные стили, но со значительно урезанным количеством приёмов в соответствии с правилами соревнований, при этом техника доведена до максимума — в подготовке используют всевозможные достижения современной науки. Эти различия и становятся камнем преткновения, говорит Сергей Никуличев. С одной стороны — приверженцы традиций с богатым арсеналом приёмов, в том числе рассчитанных на нанесение травм противнику, но не имеющие опыта реального боя, с другой — спортсмены, имеющие отличную физическую подготовку, рассчитанную исключительно на спортивный поединок.

– Я убеждён, что традиционными видами нужно заниматься во взрослом возрасте, когда личность уже сформирована, — настаивает Сергей Никуличев. — Возьмём, к примеру, айкидо — его основатель Морихэй Уэсиба получил свои знания у мастера Сокаку Такэды, который практиковал старинный самурайский стиль дайто–рю айки–дзюдзюцу. Школа была боевая, сильная, Уэсиба и сам прекрасно владел несколькими видами оружия, участвовал в Русско–Японской войне. То есть это был опытный, воспитанный в духе самурайских традиций человек, который прекрасно понимал, что такое настоящий поединок. Но из–за того, что выбрал религиозный путь, он решил, что любая агрессия — это плохо, неважно, кулаком ты бьёшь или мечом. В итоге получился аристократический вид боевых искусств. Если этой технике обучить хорошего бойца, мастера, то результат будет отличный, а если детей, то получатся адепты айкидо, не представляющие, что такое взрывной удар боксёра или каратиста, молниеносный бросок хорошего борца, и, соответственно, не способные качественно применить свою технику. Детям нужны общее физическое развитие, спортивные состязания, дисциплина и умение добиваться поставленных целей.

Что касается крайне популярных сейчас смешанных единоборств, то я это направление не поддерживаю. Это прекрасный и зрелищный вид соревнований, но техник там используется ещё меньше — чуть–чуть от борьбы, немного от бокса или джиу–джитсу, но ничего конкретного. Техника выхолащивается.

О том, как пройти серединным путем между двух крайностей, поклонники единоборств думают уже не первый год, но возможно ответ уже найден.

Хапкидо — выход?

Самостоятельно пройдя путь от спортсмена до президента Таймырской федерации тхэквондо и воспитав не одно поколение чемпионов разного уровня, Сергей Никуличев нашёл золотую середину в практике корейского боевого искусства хапкидо. Стиль был разработан в 1948 году корейским мастером Чхве Ён Сулем, который также был учеником уже упомянутого Сокаку Такэды, и, естественно, основой хапкидо стал дайто–рю айки–дзюдзюцу. Но в отличие от Морихэя Уэсибы, Чхве Ён Суль не исключал опасные приёмы, а лишь адаптировал их к современным условиям и дополнил стиль ударной техникой ногами, которая является отличительной чертой корейских единоборств. На сегодняшний день хапкидо занимает третье место по популярности среди единоборств в Корее, уступая только дзюдо и тхэквондо. Но главное, чего смогли добиться мудрые корейцы, — они создали спортивное направление, при этом сохранив традиционную технику, рассчитанную на настоящий поединок.

От доянга до улицы

Спортивная часть в хапкидо в первую очередь несёт воспитательную и подготовительную функции. У ребёнка, пришедшего в секцию, развивают скорость, гибкость, ловкость, координацию, дисциплину. Соревновательная практика включает в себя спортивные поединки, напоминающие тхэквондо, но с возможностью проводить броски и подсечки, демонстрационное выполнение прикладных техник и фристайл с оружием (технику можно демонстрировать с шестом, палкой, мечом и нунчаку). Кстати, Сергей Никуличев и его сын Павел уже успели выступить на чемпионате России по хапкидо и занять призовые места. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье «Вопреки обстоятельствам». Традиционные техники начинают преподавать с подросткового возраста, потому что дети помладше не способны усвоить сложные болевые приёмы и броски. Арсенал техник разнообразный и даёт возможность обороняться в разных условиях, исходя из ситуации. Например, провести болевой приём и задержать нападающего до приезда полиции, а в случае прямой угрозы жизни и здоровью — нейтрализовать агрессора, нанеся травмирующий удар. Учат хапкидистов как защите от вооружённого, скажем, палкой или ножом, соперника, так и умению обращаться с этим оружием. К совершеннолетию адепт хапкидо — это боец, который способен защитить себя в любой ситуации. А на чём делать акцент в дальнейшем — готовиться к соревнованиям или посвятить себя изучению традиционных техник, каждый выбирает сам.

Северная школа

В России хапкидо известно с 1990–х годов, а вот Всероссийская федерация была зарегистрирована всего пять лет назад, в список официальных видов спорта направление было внесено чуть ранее. Сергей Никуличев познакомился с новым стилем ещё в далёком 2000 году.

– Заниматься хапкидо я начал по видеоурокам Демида Момота, нынешнего президента Федерации хапкидо России, — вспоминает Сергей Никуличев. — Для меня это было чем–то новым, неизведанным. Мне понравилось, но практиковал я тогда факультативно, в качестве дополнения к занятиям тхэквондо. А к 2005 году мы начали сотрудничать с одной из корейских школ хапкидо, я получил полную базу и аттестовался на чёрный пояс, первый дан.

Весной того же года Сергей Никуличев получил второй дан, а летом была зарегистрирована и краевая федерация. Ученики норильского мастера откликнулись на желание тренера развивать новый вид боевых искусств, поэтому на тренировке можно видеть как новичков, так и титулованных тхэквондистов. К примеру, у Киры Усинцевой стаж занятий тхэквондо — более восьми лет, она обладатель чёрно–красного пояса и победитель турниров различного уровня — от краевого до международного.

– Техника очень полезная, потому что в наше время никогда не знаешь чего ожидать, — делится Кира. — Часто слышу истории о том, что на людей нападают на улице, да и вообще время сейчас не самое мирное. К тому же, это часть саморазвития, а я очень люблю познавать себя в каких–то новых направлениях. Мне нравится, что хапкидо — это не только самооборона, а именно искусство, где есть место работе с оружием к примеру, это очень интересно.

Сейчас норильчане изучают базовую технику и готовятся к первой аттестации. В начале октября Норильск посетит мастер шестого дана хапкидо Глеб Покровский, который проведёт интенсивный семинар по базовой технике и аттестует норильских бойцов.