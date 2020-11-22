Сборная Красноярского края завоевала девять медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу

В Брянске на чемпионате России по пауэрлифтингу разыграли награды в троеборье и жиме. В соревнованиях участвовали 50 пауэрлифтеров из 19 регионов страны.

Красноярский край представляли пять спортсменов: Елена Бриткова, Елена Аксёнова, Дмитрий Жуков, Иван Титов и Иван Хасаншин. Сборная региона привезла домой девять медалей.

На соревнованиях по жиму в весовой категории 52 кг Елена Аксёнова из Лесосибирска заняла первое место. Красноярка Елена Бриткова, которая впервые выступила на соревнованиях такого уровня, показала лучший результат среди участниц до 90 кг.

У мужчин красноярец Дмитрий Жуков стал первым в борьбе пауэрлифтером весом до 60 кг. Лесосибирец Иван Хасаншин — второй среди участников до 90 кг. Иван Титов из Чунояра, самый молодой представитель команды края, выиграл бронзу в весовой категории до 75 кг.

В троеборье на чемпионате страны Елена Аксёнова, Елена Бриткова, Иван Титов и Иван Хасаншин завоевали золото в своих весовых категориях.