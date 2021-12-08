Сегодня МФК «Норильский никель» сыграет в Самаре против местного «Динамо»

Игрок заполярной команды Жулио Занотто отметил, что, в отличие от чемпионата, в розыгрыше Кубка каждый этап может стать последним, поэтому предстоящие игры - очень ответственные.

- В нынешнем сезоне мы уже встречались с «Динамо», поэтому приложим максимум усилий, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника и показать всё, на что мы способны. То, что наш клуб поднялся на вершину турнирной таблицы, придаёт игрокам дополнительные силы. Но надо помнить: чтобы быть солидной командой, грандом, нужно не только выйти на первое место, но и удержаться там.

Евгений Куксевич, главный тренер «Норильского никеля», в свою очередь напомнил, что Кубок России его команда уже завоёвывала, и хочет повторить успех.

- Наш соперник по четвертьфиналу серьёзно усилил состав. Мы изучаем противника, настраиваемся на игру. Хочу подчеркнуть, что в розыгрыше Кубка всё решается во втором матче, который мы проведём в Норильске. В первой встрече - на чужой площадке - нужно сохранить максимальную концентрацию, нельзя допускать промахов, - пояснил он.

Трансляцию игры можно будет посмотреть на YouTube-канале: https://www.youtube.com/watch?v=JsCw5ClU4Qo

Второй четвертьфинальный поединок между командами пройдёт 19 декабря на паркете спортхолла «Айка».