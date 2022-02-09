Сегодня после новогодней паузы МФК «Норильский никель» вновь выйдет на паркет в рамках 10 тура Париматч-Суперлиги

Накануне игр пришла новость об очередном пополнении в нашем стане. Ряды заполярной дружины пополнил новый игрок - Габриэль Соуза дос Сантос, известный по выступлениям за такие клубы, как бразильские «Коринтианс» и «Жоакаба», португальская «Брага», казахский «Кайрат», российские «Ухта» и КПРФ. Предыдущим клубом 24-летнего нападающего был бельгийский «Халле-Гооик», в составе которого он за неполный сезон забил 36 голов.

В нашей команде бразилец будет выступать под 19-м номером.

Капитан «Норильского никеля» Данил Кутузов поделился впечатлениями о прошедшем Евро-22 и рассказал о предстоящем соперничестве северян в Самаре.

Оценивая выступление нашей сборной на Евро, он отметил, что в этот раз мы были как никогда близки к победе: «Сложно сказать, чего именно нам не хватило. На мой взгляд, на первый план вышла психология: где-то не смогли совладать с эмоциями, не доставало хладнокровия», - отметил Данил Кутузов.

От предстоящих игр в Самаре он ждёт упорной борьбы и обещает, что со своей стороны игроки заполярного клуба сделают всё, чтобы порадовать своих болельщиков.

Интересно, что у динамовцев недавно сменился тренерский штаб. В числе новых тренеров - Сергей Сергеев, в недавнем прошлом игрок «Норильского никеля».

«Сможет ли он реализоваться в роли тренера - покажет время. Уверен, что игрок с таким опытом и багажом знаний принесёт немало пользы на тренерском мостике», - заключил лидер заполярной команды.