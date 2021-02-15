Семь медалей различного достоинства привезли норильские боксёры с первенства региона среди юношей 15-16 лет

Победителями в своих весовых категориях стали: Анатолий Пензин ( 48 кг, спортшкола № 5), Олег Ключагин (80+ кг, спортшкола № 4). Серебро у Дениса Карасева ( 46 кг) и Богдана Ковальчука ( 54 кг, оба – спортшкола № 4). Бронзовые медали завоевали Вольф и Лечи Рамазанов (46 и 54 кг, оба – спортшкола № 5), Сармат Дзуцев ( 60 кг, спортшкола № 4). Боксёры тренируются под руководством тренеров Влада Васильева, Максима Трофимова и Владимира Лазника.

- Конкуренция на первенстве края по боксу всегда очень высокая, учитывая, что это базовый вид спорта для региона. Результат всегда ждём максимальный, но не всегда он достигается. Тем не менее отрицательный опыт считаю более полезным: он показывает, к чему нужно стремиться, - отметил Максим Трофимов.

Теперь спортсменам предстоят подготовка и участие в первенстве Сибири, которое пройдёт в Минусинске с 15 по 20 марта.

Ещё одним результатом поездки в край стало то, что тренер спортивной школы № 5 Максим Трофимов назначен старшим тренером сборной Красноярского края среди юношей и будет руководить подготовкой команды для участия на первенстве Сибири.