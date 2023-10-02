Семь медалей в копилке нашей сборной по бодибилдингу по результатам прошедшего чемпионата Красноярского края

- Конечно, мы хотели выйти на третье место в командном зачёте. Но стали четвёртыми из 18 команд, повторив весенний результат кубка региона. Чтобы войти в тройку, нам нужно было по системе баллов занять ещё одно первое и одно второе места. В любом случае благодарю всех, кто поехал и выступил, достойно представив Норильск. К тому же спортсменки завоевали немало личных медалей: по три золота и бронзы и одно серебро, — рассказывает президент Федерации Александр Полканов. — Уже традиционно на чемпионат края выезжают для стажировки и получения опыта наши судьи. Наталья Маслова, Виктория Ренговская и Анна Диева сопровождали команду в этот раз.

Среди спортсменок полный урожай медалей собрала Ольга Гребенюк: в категориях «фитнес модель мастера 35+», «фитнес бикини мастера 35+» и «фитнес-модель свыше 166 см». Она же стала пятой в категории «фитнес-бикини до 169 см». Эдилия Ерохина — обладательница первого места в категории «Велнес»; Мария Филонова — «фитнес бикини мастера 35+», а также четвёртая в категории «фитнес-бикини до 169 см». Ещё по одной бронзе у Анастасии Серебренниковой — в категории «фитнес бикини мастера 35+» и Юлии Володиной — «бодифитнес до 163 см». Участница Юлия Сидорова пока до медалей не дотянулась, став в разных категориях шестой и десятой.

По результатам этих соревнований Эдилия Ерохина решила выступать на чемпионате Московской области, а Юлия Володина полетела на чемпионат в Томскую область. Есть в планах спортсменок и участие в чемпионате страны.