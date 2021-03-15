Семью сближает спорт

В отборочном этапе участвовали 14 семей. Эстафеты, прыжки в длину, приседания для детей, упражнения на пресс для мам и отжимания под углом 90 градусов для пап и многое другое – организаторы поставили перед участниками трудные, но выполнимые задачи.

Оценивали правильность выполнения заданий заслуженные мастера спорта по лёгкой атлетике, тренеры спортивного комплекса «Арктика» и судьи ГТО. Они же перед началом состязаний демонстрировали, как именно следует выполнять различные нормативы.

Команды, хоть и соперничали, активно поддерживали друг друга кричалками, плакатами, добрым словом. Кричали громче всех и обнимались после каждой удачной эстафеты члены семьи Колесниковых - дружные и шумные, они эмоционально переживали и за себя, и за других.

А Глазковы уверены, что главное - не победа, а участие, самое ценное в таких мероприятиях, что они сближают семью.

- Наша старшая дочь занимается спортивной гимнастикой, младший сын - карате, а мы, родители, стараемся просто поддерживать себя в форме, - поделились супруги Глазковы. - К тому же мы всегда на позитиве и рады видеть знакомые лица – ведь многие семьи регулярно участвуют в таких соревнованиях. Настроение у нас – отличное. Мы получили заряд бодрости.

Выяснять, кто из них спортивнее, 10 семей продолжили в бассейне. По итогам дня победителями стали: Тимкины (НМЗ), Кокорины (НМЗ) и Зыряновы (ЦАТК). Они и будут представлять Норильск в финале корпоративных спортивных игр «Норникеля», который пройдёт летом в Сочи.