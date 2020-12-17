Сергей Меняйло поздравил норильчан с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка»
Сергей Меняйло поздравил норильчан с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка»
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло выступил с приветственным словом на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка».
Уважаемые норильчане!
Сегодня у всех нас замечательный день, насыщенный положительными эмоциями. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка» открывает широкие возможности для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья, организации интересного и полезного досуга.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Норильске построен как для спортсменов-профессионалов, так и для любителей физической культуры. Вместимость трибун и оснащение возведенного в сжатые сроки комплекса позволяют на высоком уровне проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу.
Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс.
Благодарю всех, кто проектировал и строил «Айку». Благодарен и компании «Норникель» за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта – это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом.
Спорт неизменно пробуждает в наших сердцах гордость и переживания за наших товарищей, за команду, за олимпийскую сборную и нашу Россию.
Спортивные победы объединяют нас для новых достижений.
Желаю всем отличного настроения, спортивного азарта, бодрости, задора и конечно же, высоких спортивных результатов!