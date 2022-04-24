Сергей Сильченко: «Плавание развивает человека»

– Как всё начиналось?

– В третьем классе на уроке физкультуры нас привели в бассейн. Лариса Кольцова, мой будущий тренер, отобрала несколько ребят, в том числе и меня. Плавание мне нравилось, и я остался. А в пятом классе меня перевели в спортивный класс школы № 35 (позже лицей № 3). Тогда её директором была Вера Степановна Панова. Она умела организовать процесс так, чтобы учёба и спорт не мешали друг другу. Да и мы были дисциплинированы и готовы совмещать одно с другим. В итоге я проплавал до выпуска из школы, выполнил норматив КМС. Выезжал на первенство России, занял третье место в составе эстафеты. Думаю, спорт сделал главное: научил меня ответственности, да и в физическом развитии не обидел.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Мы, конечно, восхищались великими мастерами того времени, например, Александром Поповым. Но равнялись на знакомых старших ребят, видели, как многого можно достичь благодаря дисциплине и выучке.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Я и не планировал быть тренером, мечтал о гражданской авиации. Мы много ездили на соревнования, и мне нравились перелёты. А однажды, когда летели из Ульяновска в Москву, пилоты даже разрешили посмотреть их кабину. Я, правда, не знал тогда, что в военной и гражданской авиации разные требования к пилотам, и думал, что не подойду по росту, поскольку уже в 8–9м классе был слишком высоким для военного училища. Это поубавило мой пыл. А потом появились другие цели — соревнования более серьёзного уровня, мысли полностью переключились на плавание. Тогда и решил поступать в физкультурный. В вузе занялся триатлоном, но через полтора года в Кисловодске на сборах получил травму, что в некоторой степени поспособствовало старту карьеры тренера. В тот период меня пригласил к себе помощником один из знакомых тренеров, Александр Манкевич. Он тогда работал в Волгограде, а потом уже тут, на Севере, в Талнахе. И нас с товарищем позвал сюда. Мне понравилось работать с детьми, даже не заметил, как три года пролетели. Мне предлагали остаться в Волгограде, но я выбрал Норильск — тут ведь вырос, здесь остались мои родители. В 1999 году Леонид Зайчик, бывший тогда директором норильского бассейна, взял меня на работу. Так я стал коллегой своего первого тренера Ларисы Кольцовой. А сегодня работаю уже с одним из своих учеников, Андреем Решетовым. В своё время он под моим наставничеством выигрывал первенство и чемпионат Сибири, участвовал в первенстве страны по юниорам, где стал 16–м. И это был отличный результат, учитывая конкуренцию в 300 человек на каждой дистанции. Позже другой ученик, Руслан Скакунник, повторил этот успех на первенстве страны в 2017 году. Сегодня у меня уже четвёртый набор детей.

– Каковы достоинства и недостатки плавания?

– Плавание идеально развивает организм, после него можно заниматься любым видом спорта. А недостатки, они везде есть. Наша основная задача на начальном этапе — научить ребёнка держаться на воде. Ведь летом многие едут с родителями на отдых к морям и рекам, и умение плавать очень может пригодиться. Дальше в группах спортивной подготовки уже работаем на результат.

– Портрет идеального пловца?

– В каждой дистанции свой идеал. «Спинисты» — высокие, «дельфинисты» — коренастые, плавающие комплексом обладают разными типами фигур. Среди знаменитых пловцов есть и высокие, и низкие: например, Александр Попов и Евгений Коротышкин. В общем, идеального сложения нет. Всё зависит от желания пловца работать и его способностей. Интересная, кстати, бывает порой ситуация: занимается ребёнок, видно, что слабоват, но хочет в спортивный класс, а через пару лет догоняет и даже перегоняет сверстников. Потому что хочет работать. А ещё в плавании нередко спортсмены раскрываются уже во взрослом возрасте, после 18 лет. Был в Кайеркане, например, пловец Андрей Николаев. Здесь доплавал до КМС, а потом уехал на материк и стал чемпионом мира на «короткой» воде. Дело в том, что после 18 лет это уже взрослые люди, и из них тренеры могут, так сказать, выжимать все соки. Ну и плюс переезд на материк, к солнцу, витаминам, возрастные гормональные изменения дают результат. А в детском спорте, я считаю, надо быть мягче, чтобы не отбить у детей охоту плавать.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– Тем, кому запрещено им заниматься по состоянию здоровья. Вернее так: плавание показано всем, но некоторые имеют противопоказания к регулярным занятиям. Если их нет, смотрим на антропометрические данные ребёнка: оцениваем рост, причем обращаем внимание порой и на рост родителей. Важно, чтобы у ребёнка был нормальный вес, без недобора. Новичков в секции оцениваем на протяжении первого года, поскольку у некоторых есть естественная боязнь воды, которую надо преодолеть. Вот тогда будет понятно, есть ли данные для занятий этим видом спорта.

Добавлю, что секция плавания — одна из немногих в Норильске, где есть отбор. Это связано с тем, что наш вид спорта очень популярен в городе, а бассейн в Центральном районе один. Если бассейнов в Талнахе и Кайеркане хватает для всех желающих, то здесь — нет.

– Расскажите об истории развития плавания в Норильске?

– Прежде наши успехи в плавании были более впечатляющие, чем сегодня. В конце 1960–х — начале 1970–х норильская школа плавания и водного поло занимала в СССР пятое место. Норильчане выезжали на международные соревнования. На первенстве РФ по плаванию среди ДЮСШ наша команда занимала первое место. А в соревнованиях по водному поло команда спортивного клуба «Заполярник» дважды была второй среди юниоров на первенствах ВЦСПС и РСФСР. Наибольшего успеха ДЮСШ спортивного клуба «Заполярник» достигла в 1970–х годах, когда наша команда трижды стала победительницей краевых, зональных соревнований пловцов Сибири и два года являлась лучшей среди всех ДЮСШ Российской Федерации.

– Насколько он развит сегодня?

– Сегодня бассейн ежедневно посещают более 850 детей и взрослых. Группы у нас переполнены. На нашем отделении спортшколы. В Талнахе и Кайеркане свои школы — № 4 и № 5. Бассейн в Центральном районе 1959 года постройки и не соответствует современным стандартам, поэтому мы не можем учить правильной технике старта, в том числе на спине из воды. Но мы стараемся выдерживать уровень подготовки пловцов.

– Кем или чем гордитесь?

– За годы работы я подготовил двух участников первенства страны, пятерых КМС, одна из которых, кстати, моя дочь. Кое–кто из ребят уже сам тренирует и нередко обращается за консультацией. Приятно — значит, доверяют. Но лично мне важнее, что дети, прошедшие у меня обучение, стали людьми. А потом уже пловцами.

– Планы на будущее?

– Летом везу своих учеников в спортивный лагерь в Волгоград. Там будет проводиться Кубок Евгения Садового, четырёхкратного олимпийского чемпиона, где, надеюсь, выступят и наши ребята.