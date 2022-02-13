Сергей Фолькман: «Греко–римская борьба делает мужчину лучше»

Сергей Фолькман. Кандидат в мастера спорта по греко–римской борьбе, в Норильске с 2001 года. Четыре года назад возродил и возглавил Федерацию греко–римской борьбы Норильска. Среди его воспитанников — победители первенств региона, Сибирского федерального округа, призёр первенства России.

– Как всё начиналось?

– Я родился в Омской области, в нашем посёлке было немного секций, в их числе греко–римская борьба. Я рос маменькиным сыночком, имел лишний вес, и в школе меня, конечно, дразнили. А я бегал жаловаться маме. В какой–то момент она поняла, что пора что–то менять, и отвела меня на борьбу. К счастью, в секции я быстро втянулся — видимо, тренер нашёл подход, да и вообще атмосфера сложилась дружеская. Ну а после школы решил поступать в Сибирскую государственную академию физической культуры. К сожалению, в институте, в лучший период, когда можно расти как спортсмену, я почувствовал излишнюю свободу. Мне не хватило самодисциплины, ощущение отсутствия контроля окрыляло, и я бросил тренировки. Так что больших вершин как спортсмен не достиг. Но сегодня, будучи тренером, я анализирую свой путь и рассказываю воспитанникам свою историю, чтобы на личном примере показать, как не должно быть.

Однажды на соревнованиях я встретил Алексея Калинина, с которым мы вместе учились в институте. Он тогда уже работал в Норильске и пригласил меня. Поначалу я устроился учителем физкультуры в лицей № 3, который считался в своё время спортивным, вёл секцию греко–римской борьбы. Потом перешёл педагогом допобразования во Дворец творчества детей и молодёжи (ДТДМ), где сформировал спортивное объединение «Борцы». Как тренер основной опыт я получил именно там и благодарен директору ДТДМ Людмиле Фокшей, увидевшей во мне потенциал.

А четыре года назад освободилось место тренера в спортшколе единоборств, и я перешёл туда. Параллельно возглавляю Федерацию греко–римской борьбы Норильска. Впервые она была создана в 1999 году, а к 2015–му её основатели постепенно покинули город, и я пришёл к выводу, что нужно её возродить.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Конкретного человека не было. Мы росли без интернета и мало смотрели телевизор, чтобы следить за какой–то медийной персоной. Примером для меня всегда были старшие ребята в секции.

– Кем бы стали, если не тренером?

– Я много думал об этом и всегда приходил к выводу, что именно благодаря спорту я обрёл закалку и принцип жизни — стараться быть лучшим во всём. И тут не важна сфера деятельности. Но для себя я не видел иного желанного пути кроме как продолжать учиться по спортивному направлению.

– Каковы достоинства и недостатки греко–римской борьбы?

– Честно говоря, недостатков в ней я вообще не вижу. Наш вид спорта в советские годы называли классической борьбой. Я считаю, это название подходит больше, потому что она даёт основу физического развития мужчины. Ещё одним достоинством я считаю её давнюю историю, которая основана на принципе воспитания личности мужчины (женской греко–римской борьбы как дисциплины не существует. — Прим. авт.). Несомненно, одна из основных задач — вырастить чемпиона, но в своей тренерской работе я стараюсь воспитать в парнях уважение к взрослым и женщинам (любого возраста), умение соблюдать субординацию. Ну и наконец, на мой взгляд, этот спорт самый красивый, изящный, сильный.

С натяжкой к недостаткам можно причислить травмоопасность. Но её не больше, чем в баскетболе или волейболе. Опасным для здоровья этот вид спорта становится тогда, когда тренировки ведёт непрофессионал. А профессионал — это человек, обладающий не только квалификацией, но и имеющий опыт. Когда он на практике понимает, что делать можно, а чего нельзя. Когда только начинал тренерскую деятельность, у моих воспитанников тоже случались травмы, я анализировал их природу и понимал, что некоторых можно было избежать, поведи я себя по–другому.

– Портрет идеального борца греко–римского стиля?

– Во–первых, борец греко–римского стиля — это сильный физически человек. Во–вторых, на его личностные качества могут равняться остальные. Сразу оговорюсь: в секцию мы принимаем всех желающих, а далее уже происходит естественный отбор, но не по физическим данным, потому что мышечную массу может набрать каждый, а по силе духа. Тот, кто может терпеть, останется. С годами тренировочный процесс превращается в рутину: повторяешь бессчётное число раз какие–то приёмы, да ещё и терпишь боль, причиняемую противником.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– Нет таких. Кроме тех, у кого имеются противопоказания по здоровью. Учеников в спортшколу принимаем с 11 лет, но в рамках федерации мы организовали занятия для ребят младшего возраста — с пяти лет. Так что к моменту поступления в спортшколу они успевают хорошо подготовиться.

– Расскажите об истории развития греко–римской борьбы в Норильске?

– В Норильске мощное развитие борьбы началось с 1957 года, когда в город приехал Николай Баскаков. Он был старшим тренером ленинградского «Спартака», а в Норильск приехал, чтобы провести тренировочные сборы. А после них остался здесь на 20 лет. Николай Баскаков открыл секцию греко–римской борьбы, создал в городе очень сильную команду. В Норильске появились мастера спорта, которые тоже стали тренерами.

Новая волна развития направления началась в 1980–х годах. Тренер Иван Зубрицкий делал ставку на молодых спортсменов. Этот вид спорта внедрялся в большинстве школ Норильска, а в школе № 35 был даже целый спорткласс борцов.

До 1992 года базовый зал по классической борьбе располагался в «Арктике». Но в сложные переходные годы секция закрылась. Возродилась она только в 1998 году на базе спортзала «Геркулес».

– Насколько борьба греко–римского стиля развита в городе сегодня?

– В Норильске мы себя чувствуем неплохо. В двух отделениях — в «Геркулесе» и на «Заполярнике» — работают три тренера. Сейчас все переехали в АБК стадиона, на время ремонта «Геркулеса». Популярность у вида спорта высока, недостатка в учениках не испытываем. В идеале, конечно, хотелось бы открыть ещё одно место тренера, чтобы наши воспитанники могли создавать как можно большую конкуренцию друг другу.

Что касается успехов вида спорта в городе, то с первенств края мы часто привозим не одно, а до трёх первых мест. И тут нужно понимать, что в Красноярске работает Академия борьбы им. Дмитрия Георгиевича Миндиашвили, так что конкуренция внушительная. Думаю, это многое говорит об уровне развития норильской греко–римской борьбы. Также в числе самых заметных результатов за последние годы — чемпионство на всероссийских турнирах, призовые места на зональных первенствах, победы на краевых соревнованиях.

– Кем или чем гордитесь?

– Моя гордость — это моё дело. Я отдаю ему бОльшую часть своей жизни и отношусь к нему профессионально. Если ко мне привели ребёнка, его мама и папа должны видеть, что он тренируется у специалиста, и они могут быть спокойны за сына.

– Поделитесь планами на будущее?

– Сейчас наши ребята готовятся к первенству края среди юношей в возрасте 14–15 лет и надеются выйти на первенство Сибири. У нас хорошая команда, которая в прошлом году заняла два первых места, два вторых и три третьих. В этом году мы планируем улучшить результат, чтобы поехать на соревнования расширенным составом. Будем работать, чтобы наши планы сбылись.

Советы начинающим

1. Меньше жалейте своего ребёнка, ставьте перед ним цели и задачи. 2. В момент, когда ребёнок почувствует, что готов бросить спорт, представьте это первым препятствием в его жизни, которое он должен пройти и не сдаться. 3. Начинающим спортсменам советую стремиться быть лучшими во всём.