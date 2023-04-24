Сезон кёрлинга открыт

В конце прошлого года глава города поставил перед коллегами задачу сделать всё необходимое для развития этого олимпийского вида спорта на нашей территории, и проделанная работа принесла свои плоды.

«Нами созданы все условия: оборудована площадка, закуплен инвентарь, специалисты прошли соответствующее обучение, набираются группы спортсменов. И сейчас на ледовую арену Кайеркана впервые вышли сразу восемь команд. Игра получилась яркой и интересной. Хочу пожелать спортсменам дальнейших успехов. Уверен, что этот вид спорта будет и дальше развиваться в Норильске уверенными темпами», - отметил Дмитрий Карасев.

Вице-президент Федерации кёрлинга России Сергей Веневцев, принявший участие в церемонии открытия фестиваля, добавил, что в ближайших планах значится организация работы спортклубов месту жительства, корпоративных мероприятий и открытие отделения кёрлинга в спортивной школе.

По итогам турнира «золото» взяла команда Кайерканского территориального управления администрации города , на втором месте – команда главы города Норильска. И «бронзу» получила сборная управления социальной защиты населения по городу Норильску.