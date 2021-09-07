Шайбу, шайбу...

Матч проходил в рамках программы межведомственных опытно-исследовательских учений. Состав обе команды выставили солидный - капитаном гостей выступил первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, капитаном норильской команды - мэр города Дмитрий Карасев. Помимо него за нашу сборную сражались старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин и глава Дудинки Евгений Вершинин. А с трибуны за игрой следил губернатор региона Александр Усс. Открывая встречу, он пожелал всем участникам удачи и красивой игры, а зрителям - ярких впечатлений. И не усомнился - победит дружба:

- Я с большим удовольствием присутствую на этом матче. Полагаю, что основа для сегодняшней встречи была заложена в непростом для нас 2020 году, когда мы убедились, что, стоя плечом к плечу, можем преодолеть любые сложности. Хочу пожелать, чтобы МЧС всегда было рядом с нами, но свою мощь ему доводилось показывать только на спортивной арене или на учениях!

Александр Чуприян в своём приветственном слове согласился с губернатором: «Я за безопасную Арктику и безопасный хоккей! Пусть эта игра объединяет всех наших парней во славу Отчизны!».

К поздравлениям присоединился и капитан норильской сборной Дмитрий Карасев:

- Этот матч - значимое для всех событие. Я уверен, что сегодня нас ждёт дружеское состязание, и надеюсь, что такие встречи на льду с «десантом» МЧС станут традицией, и мы будем проводить их регулярно.

Николай Уткин добавил, что считает важным то, что Норильск стал одним из городов, где проводятся полномасштабные учения МЧС России и призвал болельщиков поддержать всех игроков, продемонстрировав северное гостеприимство:

- Нынешний матч собрал большую семью увлечённых людей, для которых хоккей является одним из самых зрелищных и любимых видов спорта. Да здравствует хоккей в Норильске!

Впрочем, хоть матч и был заявлен как товарищеский, расслабляться никто не собирался. Обе команды сразу ринулись в бой, переводя активную игру то на одну, то на другую половину площадки. Вырваться вперёд всё же удалось гостям - за 9 минут до конца первого периода они загнали в ворота соперника первую шайбу, а за пять минут до перерыва - со штрафного броска - вторую. Нужно отдать должное сборной МЧС - ребята выглядели активнее и действовали более слаженно. Норильчане отвечали на их напор яростными контратаками, но пробить оборону спасателей не получалось. А вот голкиперы обеих сторон были в ударе - от щитков с громким щелчком то и дело отскакивали шайбы.

Во втором периоде норильчане ещё стремительней набрасывались на ворота противника, были точнее в приёме и удачливее на вбрасываниях. А вот команда МЧС несколько «подсела», возможно, сказался слишком энергичный старт.

Андрей Скрипник, тренер команды МЧС России:

- Первый период мы отыграли хорошо, а вот второй начали слабо. Устали, да к тому же ушли в индивидуальную игру - каждый хочет проявить себя, а командная тактика распалась. Говоришь игрокам: «Брось низом, вратарь противника высокий, так ему ловить будет трудно, быстро выдохнется». А ребята продолжают по «девяткам» пулять. Но ничего, ещё поборемся, увидите!

Тренер отметил, что сборная МЧС не так часто собирается для «выставочных» игр. В памяти - матчи с белорусами на Красной площади на 30-летие МЧС, с руководством «Сбербанка», игры на Кубок «Динамо», где спасатели стали третьими. При этом только у пяти-шести человек в команде есть серьёзный хоккейный опыт, остальные - любители.

Как бы там ни было, но следствием неровной игры для сборной МЧС стал гол, забитый 23-м номером норильской команды на 10-й минуте второго периода. У северян был и шанс сравнять счёт, но наш игрок не смог реализовать штрафной бросок. Между тем, норильские болельщики воодушевились и подбадривали спортсменов, скандируя вечное хоккейное «Шайбу! Шайбу!». К сожалению, это «заклинание» сработало в пользу гостей, которые забили нашим «в раздевалку». На перерыв команды ушли со счётом 3:1 в пользу сборной МЧС.

- Матч интересный, но непростой, несмотря на то, что поистине товарищеский - ведь отношения между МЧС и городом самые тёплые и по-рабочему эффективные. Это доказывают и учения, которые сегодня проходят на нашей территории, - поделился в перерыве игрок норильской сборной, заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов. - Конечно, обе команды хотят выиграть, все игроки обладают хорошими лидерскими качествами. Мы, со своей стороны, очень рады, когда в наш город приезжают такие сильные команды, и хотим, чтобы подобные игры проходили чаще, ведь они подают отличный пример нашей молодёжи. Это важно, ведь спорт - это здоровье.

Сегодня в Норильске создаётся мощная инфраструктура для занятий физкультурой и спортом, куда входит, например, построенный недавно спортхолл «Айка». А в рамках комплексного плана развития города на средства «Норникеля» в городе возведут ещё один ледовый дворец. Так что спорту в Норильске быть! А сегодня главное то, что у всех хорошее настроение, и мы играем с огромным удовольствием.

Увы, третий период не стал переломным для нашей команды, хотя норильчане сумели забросить ещё одну шайбу. Борьба на площадке не прекращалась, но итоговый свисток судьи зафиксировал на табло счёт 5:2 в пользу гостей.

Норильские зрители - что уж скрывать - немного расстроились, но всё же покидали трибуны, обогатившись яркими впечатлениями, ведь они стали свидетелями большого спортивного события.

- Хоккей - зимний вид спорта, близкий нам, норильчанам. Изголодались мы по большим спортивным мероприятиям за время пандемии, и потому с особенной радостью встречаем их сейчас, - поделилась с корреспондентом «Заполярной Правды» одна из болельщиц, Наталья. - Интереса добавляет и то, что в норильской команде есть известные лица: руководители города и Заполярного филиала, тренеры спортшколы по зимним видам спорта. Мы оценили их старания и, конечно, болели за них. Да и вообще: вы видели, какие наши мужчины красивые, плечистые? Как тут остаться равнодушными?!