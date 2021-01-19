МАУ ИЦ «Норильские новости»

Шестой ежегодный блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи» провели в Норильске

Шестой ежегодный блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи» провели в Норильске

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Шестой ежегодный блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи» провели в Норильске

Шестой ежегодный блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи» провели в Норильске

Состязания организованы под эгидой Федерации шашек города Норильска. Всего на стадионе «Заполярник» было сыграно 102 партии, каждая длительностью пять–семь минут. Призовые места распределились следующим образом: первое — Балоглам Абдулаев, второе — Райнгольд Шмык, третье — Дмитрий Шолохов. Призёры награждены кубками, медалями и дипломами.

Федерация шашек приглашает норильчан на чемпионат Норильска, который пройдёт с 13 февраля по 19 марта. Принять участие в нём может любой желающий. Для этого необходимо прийти за полчаса до начала соревнований, заполнить анкету и зарегистрироваться. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8–905–999–57–99.

Фото из открытых источников
19 января в 10:17 890
Спорт
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