Сибирские моржи проплыли ледяную «милю Победы» по Енисею

9 мая в Красноярске прошли краевые соревнования по плаванию в ледяной воде, посвящённые 76–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 70 моржей со всей Сибири — из Иркутска, Новосибирска, Тюмени, Барнаула, Зеленогорска, Алтайского края и четырёх клубов Красноярска. Самому младшему участнику — 13 лет, самому возрастному — 73 года.

Спортсмены разбились на четыре команды, каждой из которых и предстояло проплыть «милю Победы» — 1650 метров в холодных водах Енисея. Эти соревнования — демонстрация силы духа и характера, а зачастую и победа над самим собой, считают организаторы.

«Сейчас температура воды в Енисее +2,5 градуса, — поделился Дмитрий Похабов, президент Федерации плавания Красноярского края. — Тех, кто может проплыть всю милю в таких условиях, единицы. Поэтому мы сделали эти соревнования командными. Участники плывут, сменяя друг друга, самостоятельно выбирая индивидуальную дистанцию».

Первое место одержала сборная «Моржи Сибири», в которую вошли пловцы красноярского клуба «Мегапололюс», Алтайского края и Тюмени. На втором месте команда «Ангара Енисей» — это спортсмены красноярского клуба «Криофил» и спортклубов Иркутской области. Третье место у «Моржей Енисея» — представителей красноярского клуба «Енисейские моржи» и спортсменов из Новосибирска. На четвёртом месте команда «Белый медведь» (Красноярск).