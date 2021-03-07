Сильная женщина

Когда мы познакомились с Наташей, она не была ещё Сарамановой и не была мастером спорта. Собственно, тогда она только пришла в зал с намерением подтянуть мышцы. Теперь смеётся, что увлеклась: после трёх–четырёх месяцев занятий для себя возмутилась: а где мышцы? И решила заниматься всерьёз, это значит — на результат.

– Мой первый тренер Алексей Бруско удивился, что я «загорелась», но тренировать не отказался. Позже я занималась у Олега Лобанова и Алексея Колесникова, они и вывели меня в мастера спорта. Если честно, я до сих пор получаю кайф от занятий, жду 17.00 вторника и четверга, чтобы поехать в Кайеркан (!) на тренировку, — говорит она.

У работающего там Александра Гуторова Наталья начала заниматься шесть лет назад, уже будучи мастером спорта России. Сейчас её цель — мастер спорта международного класса, но сроков себе не ставит, потому что для этого нужно серьёзно прибавлять — по набираемым за различные соревнования очкам и, соответственно, по взятому весу в каждом упражнении. А он и сегодня нелёгок: попробуйте–ка выжать от груди штангу весом 102,5 кг, в приседе взять 175 кг, в становой тяге — 192,5!

– Я, когда ещё начинала, была едва ли не единственной женщиной в зале, занимавшейся всерьёз. Парни смеялись, мол, скоро нас догонишь. А мне хотелось не только догнать, но и перегнать. Добилась, — улыбается Наталья. — Практически не бывает, что я не хочу в зал, это уже образ жизни. Я даже работу сменила — теперь тренирую, а до этого много лет работала в бухгалтерии полиции, после — в воинской части, была при погонах старшего лейтенанта.

Муж Натальи — тоже тренер, он к.м.с. по пауэрлифтингу. Правда, уже несколько раз Роман Сараманов брал вес, нужный для присвоения звания мастера спорта, но результат не признавали официально — для этого должны быть выполнены условия соревнований по количеству участников, по числу представленных регионов и так далее. В мае Роману предстоит ещё раз доказать, что он достоин высокого звания мастера спорта.

Познакомились Рома и Наташа, как водится, в спортзале. К слову, вышло смешно.

– Я приехала в Кайеркан к нынешнему тренеру, чтобы подобрать специальную жимовую майку. Романа попросили мне помочь. Он, конечно же, помог — я выбрала нужную вещь, а когда он на минуту отвлёкся, я уехала. Рома нашёл меня через соцсети и попросил номер телефона. А через два дня... уехал навсегда в Красноярск. Мы стали общаться на расстоянии и вскоре выяснили, что его родители живут в Сосновоборске прямо напротив моих. Там мы и встретились на Новый год. После праздников я сразу вернулась в Норильск, а Рома завершил свои дела и через полтора месяца был тоже тут, — рассказывает Наталья.

Сегодня семья Сарамановых — тандем не только в жизни, но и в спорте. На соревнованиях они почти всегда вместе: во–первых, с родным человеком рядом и выступать проще, во–вторых, они помогают друг другу надеть экипировку к выступлению (пояс, майку, бинты на все суставы), так как сделать это самому невозможно. Обязанности в семье также делятся, впрочем, Наталья спокойно относится к женским делам:

– Дома всегда чисто, так что претензий у мужа ко мне быть не должно, — смеётся Наталья и продолжает: — Еду готовлю сразу на несколько дней, особенной диеты не держимся, всё на принципах здорового питания — овощи, фрукты, мясо. Сладкое и мучное ем редко, хотя могу себе позволить — я же силовик, а не бодибилдер.

А Роман супругу балует цветами и подарками: сильная женщина ведь тоже женщина, тем более любимая!

Четыре года назад Наталья сделала годичный перерыв в спорте — в их семье случилось долгожданное и запланированное пополнение. Сегодня родители уверены, что сын тоже будет заниматься спортом, а вот каким — выберет сам. Но у парня глаза горят уже сейчас: когда мама берёт его с собой на работу, рвётся на тренажёры, а дома его не снять с гимнастического уголка.

– Старшая дочка не пошла по моим стопам, зато в спорт, глядя на меня, пошёл брат. Он много лет занимался единоборствами, а после армии, к сожалению, забросил. Тут мама стала его поддевать: мол, смотри, Дима, какие у Наташи мышцы! Видимо, это его крепко задело, потому что сегодня Димка — опытный тренер по бодибилдингу, работает в Москве, его часто приглашают для консультаций в клубы из разных городов. Он бросил курить, не берёт в рот алкоголя уже лет шесть. Вот что значит мотивация, — убеждена спортсменка.

Она и сама постоянно учится: важно ведь не навредить себе, работая с большим весом. Есть и особенности тренерской работы — как правильно ввести в спорт новичков, как помочь им стать грамотными силовиками и при этом избежать травм. Впрочем, тем, кто хочет потренироваться под её руководством, стоит поспешить, так как семья Сарамановых планирует уехать из родного заполярного города. Их норильская история завершится уже через два года.