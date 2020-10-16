Сильные стороны

Кто самый сильный, быстрый, и талантливый, в этот раз выясняли между собой представители Норильского и Таймырского отделов МВД, Норильского городского суда, прокуратуры, налоговой службы, следственного отдела, сотрудники ИК–15 и СИЗО–4, службы безопасности ЗФ «Норникеля», военнослужащие и судебные приставы. Причём в командах были как мужчины, так и представительницы слабого пола.

Фестиваль включал три основных этапа: спортивные соревнования, творческий и кулинарный конкурсы. Главным традиционно было спортивное направление. Участники состязались в меткости стрельбы, перетягивании каната, подтягивании на перекладине и поднятии 23–килограммовой гири. Были в программе и шахматы. В этом году организаторы добавили ещё одно испытание — отжимания, причём участников не ограничивали по времени: они выполняли упражнение, сколько могли. Особый сюрприз приготовили организаторы и для девушек. Им предстояло пройти эстафету с полосой препятствий, которую необходимо было преодолеть, прыгая через скакалку.

Блистали силовики и в кулинарном конкурсе, не менее лихо пели и плясали, демонстрируя свои творческие таланты.

Абсолютным победителем конкурса жюри признало команду Норильского ОМВД, которая удивила всех своими кулинарными способностями и артистизмом, а в спортивных состязаниях была второй. На втором месте конкурса — команда исправительной колонии № 15 (в спорте ей не оказалось равных). Третье место — у команды департамента безопасности Заполярного филиала «Норникеля».