Сильный Норильск
Сильный Норильск
Десять медалей на двоих привезли норильские спортсмены со Всероссийского турнира Yenisei Power Fest III.
Третий выезд стал очень урожайным на победы для Спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит». Начало удачной выездной серии на старте года положили Максим Коптелов и Артём Миронов, которые на двоих привезли в Норильск восемь медалей представительнейшего турнира Siberian Power Show и выполнили нормативы мастера спорта и мастера спорта международного класса. Плюс к этому они установили рекорды региона в своих силовых упражнениях. Вторая поездка случилась в мае в Завидово на всероссийскую гонку по сапсёрфингу, где выступили сразу пять норильчан, рассказывает Константин Кочан, президент Спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит».
В последний выезд, случившийся на днях, отправились два спортсмена: Александр Климович и Татьяна Табанакова. Им предстояло соревноваться в силовых видах. Yenisei Power Fest IIl включает состязания по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа, народному жиму, военному жиму, русскому жиму, становой тяге, пауэрспорту, строгому подъёму на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/СПР/WAF/САР/WSF. Константин Кочан рассказывает, что у нашей сборной обычно в приоритете другое силовое шоу:
- Siberian Power Show более масштабное. Но и на Yenisei однажды мы уже выезжали, а сейчас решили повторить. Междусобойчиком это мероприятие не назовёшь: в этом году на нём выступили 130 спортсменов со всех территорий края.
Выступление было настолько удачным, что наша команда заработала семь золотых медалей, два серебра и одну бронзу в разных дисциплинах. Причём бОльшая часть наград — на счету прекрасной половины сборной — Татьяны Табанаковой.
- Она очень опытная спортсменка, многократно выступавшая на различных соревнованиях. Также Татьяна — бессменная участница наших выступлений по сап-сёрфингу и очень активная общественница, участница субботников, городских мероприятий. На Yenisei Power Fest III она впервые представляла нашу федерацию, и сказать, что сделала это достойно, было бы преуменьшением. Она молодец, сумела не просто заработать медаль в каждой номинации, в которой выступала, но и установила рекорды региона! — поделился Константин Кочан.
Татьяна шесть раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: в армлифтинге (дисциплины Rolling Thunder и Apollon's Axel); в силовом двоеборье без экипировки, в становой тяге без экипировки (в возрастной категории 50-59 лет), в жиме лёжа без экипировки среди участниц того же возраста. На второй ступени пьедестала почёта Татьяна принимала поздравления по результатам выступления в становой тяге без экипировки в открытой возрастной категории, на третьей — за жим лёжа без экипировки.
На счету второго спортсмена команды Александра Климовича две медали, серебряная и золотая, зато в весьма представительных категориях. Первая — за жим лёжа без экипировки (в про-дивизионе в категории 110 кг в возрастной группе 40-49 лет), второе — в абсолютном зачёте среди ветеранов.
- Имя Александра, думаю, знают многие горожане, увлекающиеся или следящие за силовыми видами спорта. Он, кстати, был задействован как тренер в нашем проекте «Зона спорта». Напомню, уже два года наша федерация проводит мастер–классы и соревнования в ИК–15. «Зона спорта» позволила запустить работу по приобщению заключённых к систематическим занятиям спортом. Так вот Саша проводил открытые тренировки и мастер-классы, а также принимал участие в судействе соревнований среди осуждённых, — рассказывает Константин Кочан.
По его словам, местных соревнований пока не предвидится, зато в разгаре подготовка к будущему году и выездным соревнованиям. Руководитель ожидает, что на всероссийских стартах и, возможно международных, в 2024 году выступят сразу несколько норильчан. Хочется верить, что их будущие поездки окажутся не менее удачными.