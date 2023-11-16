Сильный Норильск

Третий выезд стал очень урожайным на победы для Спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит». Начало удачной выездной серии на старте года положили Максим Коптелов и Артём Миронов, которые на двоих привезли в Норильск восемь медалей представительнейшего турнира Siberian Power Show и выполнили нормативы мастера спорта и мастера спорта международного класса. Плюс к этому они установили рекорды региона в своих силовых упражнениях. Вторая поездка случилась в мае в Завидово на всероссийскую гонку по сапсёрфингу, где выступили сразу пять норильчан, рассказывает Константин Кочан, президент Спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит».

В последний выезд, случившийся на днях, отправились два спортсмена: Александр Климович и Татьяна Табанакова. Им предстояло соревноваться в силовых видах. Yenisei Power Fest IIl включает состязания по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа, народному жиму, военному жиму, русскому жиму, становой тяге, пауэрспорту, строгому подъёму на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/СПР/WAF/САР/WSF. Константин Кочан рассказывает, что у нашей сборной обычно в приоритете другое силовое шоу:

- Siberian Power Show более масштабное. Но и на Yenisei однажды мы уже выезжали, а сейчас решили повторить. Междусобойчиком это мероприятие не назовёшь: в этом году на нём выступили 130 спортсменов со всех территорий края.

Выступление было настолько удачным, что наша команда заработала семь золотых медалей, два серебра и одну бронзу в разных дисциплинах. Причём бОльшая часть наград — на счету прекрасной половины сборной — Татьяны Табанаковой.

- Она очень опытная спортсменка, многократно выступавшая на различных соревнованиях. Также Татьяна — бессменная участница наших выступлений по сап-сёрфингу и очень активная общественница, участница субботников, городских мероприятий. На Yenisei Power Fest III она впервые представляла нашу федерацию, и сказать, что сделала это достойно, было бы преуменьшением. Она молодец, сумела не просто заработать медаль в каждой номинации, в которой выступала, но и установила рекорды региона! — поделился Константин Кочан.

Татьяна шесть раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: в армлифтинге (дисциплины Rolling Thunder и Apollon's Axel); в силовом двоеборье без экипировки, в становой тяге без экипировки (в возрастной категории 50-59 лет), в жиме лёжа без экипировки среди участниц того же возраста. На второй ступени пьедестала почёта Татьяна принимала поздравления по результатам выступления в становой тяге без экипировки в открытой возрастной категории, на третьей — за жим лёжа без экипировки.

На счету второго спортсмена команды Александра Климовича две медали, серебряная и золотая, зато в весьма представительных категориях. Первая — за жим лёжа без экипировки (в про-дивизионе в категории 110 кг в возрастной группе 40-49 лет), второе — в абсолютном зачёте среди ветеранов.

- Имя Александра, думаю, знают многие горожане, увлекающиеся или следящие за силовыми видами спорта. Он, кстати, был задействован как тренер в нашем проекте «Зона спорта». Напомню, уже два года наша федерация проводит мастер–классы и соревнования в ИК–15. «Зона спорта» позволила запустить работу по приобщению заключённых к систематическим занятиям спортом. Так вот Саша проводил открытые тренировки и мастер-классы, а также принимал участие в судействе соревнований среди осуждённых, — рассказывает Константин Кочан.

По его словам, местных соревнований пока не предвидится, зато в разгаре подготовка к будущему году и выездным соревнованиям. Руководитель ожидает, что на всероссийских стартах и, возможно международных, в 2024 году выступят сразу несколько норильчан. Хочется верить, что их будущие поездки окажутся не менее удачными.