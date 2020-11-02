Система швейцарская, игроки – наши

Соревнования проходят каждое воскресенье вплоть до 13 декабря. В битву за чемпионство вступили шесть человек. 8 ноября к шахматистам присоединятся ещё около 10 спортсменов.

- В воскресенье к нам не приехал Талнах ввиду сложных погодных условий. Ещё двое шахматистов пока в командировке, они присоединятся к нам в третьем туре. Ограничений по возрасту участия в турнире нет, но есть ограничения по разряду – соревноваться могут шахматисты, имеющие, как минимум, третий взрослый. В связи с коронавирусом в соревнованиях может принимать участие не более 20 человек, - отметил главный судья турнира, председатель федерации шахмат Норильска Никита Злотников.

Турнир проходит по швейцарской системе, в которой в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков.