МАУ ИЦ «Норильские новости»

Система швейцарская, игроки – наши

Система швейцарская, игроки – наши

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Система швейцарская, игроки – наши

1 ноября стартовал чемпионат города по классическим шахматам.

Система швейцарская, игроки – наши

Соревнования проходят каждое воскресенье вплоть до 13 декабря. В битву за чемпионство вступили шесть человек. 8 ноября к шахматистам присоединятся ещё около 10 спортсменов.

- В воскресенье к нам не приехал Талнах ввиду сложных погодных условий. Ещё двое шахматистов пока в командировке, они присоединятся к нам в третьем туре. Ограничений по возрасту участия в турнире нет, но есть ограничения по разряду – соревноваться могут шахматисты, имеющие, как минимум, третий взрослый. В связи с коронавирусом в соревнованиях может принимать участие не более 20 человек, - отметил главный судья турнира, председатель федерации шахмат Норильска Никита Злотников.

Турнир проходит по швейцарской системе, в которой в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков.

Текст Татьяна Зачупейко
2 ноября в 15:20 640
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