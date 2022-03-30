Сюрприз для футбольных болельщиков

Мини-футбольный клуб «Норильский никель», выступающий в сильнейшей лиге страны, в преддверии очередных матчей Суперлиги проведёт на паркете спортхолла «Айка» тренировку с воспитанниками спортивной школы № 6.

В тренировке примут участие главный тренер команды Евгений Куксевич, старший тренер Алексей Попов и тренер вратарей Павел Степанов.

Занятие пройдет завтра, 31 марта, с 15.30 до 16.30. В этот же день состоится открытая тренировка команды — с 16.30 до 19.00. С 19.00 до 19.30 на трибунах «Айки» запланирована встреча игроков и тренерского штаба с болельщиками. С 20.00 до 21.00 пройдёт тренировка с лучшими воспитанниками детской команды «Айка».