Скрестим клюшки во славу молодёжного спорта

Легенды говорят

В преддверии матча герои вечера пообщались с норильскими болельщиками. На вопросы отвечали Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Макаров и Александр Кожевников.

Для начала болельщики поинтересовались, что дал каждому именитому спортсмену первый тренер.

– Он относился ко всем ребятам, как к сыновьям. Меня нашёл буквально на улице и взял в хоккей, за что я всегда буду ему благодарен. К сожалению, мой первый тренер уже ушёл из жизни, скоро планируем ставить ему монумент в моём родном городе, — рассказал Александр Кожевников.

Алексей Касатонов рассказал, что первый тренер приучил его к труду и дисциплине. Ему, как и другим, повезло с наставником — об этом говорят достигнутые успехи.

– Тренер научил меня не только игре, но и простым житейским вещам: как быть человеком, мужчиной. Так что переоценить роль хорошего наставника невозможно, — отметил Сергей Макаров.

О своём первом тренере вспомнил и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в своё время занимался академической греблей и даже получил звание мастера спорта СССР. Он рассказал, как читал книгу своего кумира Вячеслава Фетисова, и его вдохновила цитата: «Если тренер даёт десять отжиманий, надо сделать одиннадцать». Что Губерниев и продемонстрировал на одной из тренировок. Правда, тренер не оценил рвения юного Димы и сказал, что такие советы хороши для Фетисова. А ему если сказано десять, значит — десять.

Далее собравшиеся спросили у знаменитых хоккеистов, чувствовали ли они неуверенность, когда ехали играть в американскую НХЛ, ведь на родине они уже были звёздами, а за океаном пришлось начинать с нуля.

Гости пояснили, что старшему поколению хоккеистов было легче: они ездили на суперсерии, знали североамериканских хоккеистов.

– Они нас проверяли на прочность на тренировках и в играх. Но нас это не пугало: если чувство уверенности есть, то оно никуда не денется, — отметил Сергей Макаров.

Валерий Каменский рассказал, что тогда много было интересных моментов:

– Я играл в Квебеке, мне ещё и французский язык добавлял трудностей. Первыми язык выучили дети, они мне помогали. Может, когда–нибудь книгу напишу о том, как всё было.

Болельщики спросили и о том, что даёт легендам участие в Ночной хоккейной лиге. Те были единодушны: востребованность, шанс передать свой опыт, а ещё бесценную возможность собираться вместе и вспоминать старые времена.

Также звёзд хоккея попросили поделиться впечатлениями об игре местного соперника, и о Норильске.

– Норильская команда моложе, это заставляет нас выкладываться по максимуму. У них хороший уровень игры, это приятно, — рассказал Александр Кожевников.

– Я в городе в первый раз и рад видеть, что здесь есть несколько ледовых площадок. Это говорит о хорошей поддержке компании и о том, что каждый руководитель делает дело на совесть, — сказал Дмитрий Губерниев. — Так что, уверен, у вашего спорта большое будущее.

Пользуясь случаем, норильчане попробовали узнать у прославленного комментатора, как ему удаётся быть столь замечательным журналистом.

На это Губерниев в своей манере заметил:

— Как ответил герой Леонида Куравлёва в известном фильме на вопрос: «А что заставило вас прыгать в горящую машину?» — «Дурость!». А если серьёзно, я сам спортсмен очень слабенький, но я горд тем, что имею счастье общаться с выдающимися людьми и рассказывать о них молодому поколению.

Времени на общение было отведено немного, однако болельщики успели задать гостям около десятка вопросов, и все остались довольны знакомством.

В то же время во Дворце спорта «Арктика» ещё три звёздных гостя обучали финтам воспитанников норильской спортшколы.

Играть, как чемпион

Мастер–класс для мальчишек–хоккеистов из норильской спортивной школы провели неоднократные олимпийские чемпионы, игроки сборной СССР, России и международных клубов Владимир Мышкин, Андрей Коваленко и Евгений Давыдов.

За час с небольшим хоккеисты провели с молодёжью интенсивные занятия на льду и даже сыграли короткий матч.

– Мы не задавались целью выполнить какие–то конкретные упражнения, — говорит Андрей Коваленко. — Все ребята подготовлены по–разному, но, главное, они с большим удовольствием приняли участие в работе на льду.

Многие воспитанники спортивной школы не в первый раз видятся с именитыми хоккеистами, но каждая встреча в Норильске для них долгожданная. И сами мастера среди своих подопечных узнают знакомых и с удовольствием с ними общаются. Так, вратарь Владимир Мышкин успел поговорить с двумя воспитанниками спортшколы и даже поинтересовался результатами предыдущих занятий.

После короткого перерыва хоккеисты вышли на лёд, чтобы в очередной раз скрестить клюшки с норильскими любителями хоккея.

Горячий лёд

Для прибывших гостей день выдался насыщенным, однако к игре они были готовы, ведь звание легенд они носят по праву.

Перед началом матча собравшихся поздравил с праздником спорта глава Норильска Дмитрий Карасев:

– Мы не первый год проводим столь значимое событие. Важно, что собранные средства будут направлены на развитие детско–юношеского спорта в Норильске и Дудинке. Я благодарю компанию «Норникель» за организацию игры в нашем городе.

К болельщикам и игрокам обратился также старший вице– президент – руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин:

– Для норильчан хоккей – один из основных видов спорта, в него играют и взрослые, и дети. «Норникель» пропагандирует и развивает спорт, наша цель — сделать так, чтобы работники компании вели здоровый образ жизни, и сегодняшний матч — очередное тому подтверждение.

Также участников события поздравили Дмитрий Свиридов, вице–спикер Заксобрания края, и Вячеслав Фетисов, которому в этот вечер предстояло выйти на лёд в составе звёздной команды.

Кроме того, во время торжественной церемонии открытия благотворительного матча были вручены награды победителям спортивного флешмоба #СыграйКакБуре.

А потом началась игра. Первый тайм был весьма напряжённым. Однако, несмотря на старания местной команды и горячую поддержку болельщиков, звёздные гости вырвались далеко вперёд – 6:1.

Надо отдать должное норильчанам: несмотря на разницу в классе и опыте, сдаваться они не собирались. И с самого старта второго периода игра шла на половине соперников. Наши игроки безжалостно атаковали вратаря противников и к концу второго периода им удалось сократить отставание в счёте до 4:7.

В третьем периоде голы продолжали сыпаться, как из рога изобилия — к счастью, с обеих сторон. Несмотря на усталость, игроки обеих команд явно поймали кураж, завершить игру всем хотелось красиво. И это получилось. Итоговый счёт —12:7 в пользу знаменитостей.

Звёздные игроки после матча отметили, что игра не была «лёгкой прогулкой»:

– От таких игр мы получаем удовольствие. Противник очень достойный. Норильчане вообще упорный народ, иначе не было бы здесь города, комбината. Это заслуживает огромного уважения. Важно, что сегодня на трибунах много детей, возможно, кто–то после такого зрелища возьмёт коньки и выйдет на лёд.

Вячеслав Фетисов подчеркнул, что хоккей в северном городе любят и понимают:

– У вас фантастические болельщики. Они ценят историю нашего хоккея, помнят игроков. И соперники молодцы — прибавляют с каждым разом, к следующей встрече надо готовиться серьёзнее. Вообще популяризация хоккея в регионах — одна из наших главных задач. Мы благодарны всем, кто поддержал сегодняшний матч и собрал деньги, которые пойдут на развитие местного детско–юношеского хоккея.

Впечатлениями поделился и капитан норильской команды Александр Тимченко:

– Приятно сыграть против мастеров высочайшего уровня. Мы сейчас готовимся к финалу фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Эта игра стала для нас мастер–классом, мы получили отличную практику.

По итогам встречи на поддержку детско–юношеского хоккея Норильска и Дудинки передадут 3,1 миллиона рублей. А довольные болельщики расходились по домам, обсуждая игру и радуясь автографам легенд хоккея.