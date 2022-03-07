Софья Зонинштейн: «Художественная гимнастика развивает физически и культурно»

– Как всё начиналось?

– В гимнастику меня привела мама. Она сама музыкант и очень хотела, чтобы у меня развивался музыкальный слух, но при этом были грация и женственность. Всё это присуще художественной гимнастике. Мне было пять лет, но я хорошо помню первое занятие. В группе было 30 девочек, через год осталось только 10, и я в их числе. Мне сразу понравились тренировки, наставники старались сделать их интересными. Я много трудилась, стараясь быть лучшей. К сожалению, моего наставника Надежды Кравцовой не стало, и я, к тому моменту выполнившая КМС, решила не уходить к другому тренеру и завершила карьеру.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Моим кумиром в художественной гимнастике была Яна Батыршина, серебряный призёр игр Олимпиады в Атланте, неоднократная чемпионка мира и Европы в командном зачёте и в отдельных видах многоборья, двукратная абсолютная чемпионка России. Помню, тренеры включали видеокассету с записью соревнований гимнасток, и мы смотрели всей командой.

– Кем бы стали, если не тренером?

– По первому образованию я юрист. Помню, у меня была мечта: родить дочь и отдать её в художественную гимнастику. Так и вышло: сегодня моя девочка — КМС по гимнастике. В Анапе, где мы жили, на весь город была одна школа художественной гимнастики. Я помогала дочке с тренировками и растяжками. Вот так и поняла, что работать с детьми мне нравится куда больше, чем с юридическими документами. Моя фирма тогда располагалась рядом со спортшколой, куда я водила дочь, её тренер знала, что я гимнастка, не возражала против моего присутствия и советов. Она и пригласила меня в итоге тренировать, рекомендовав сначала пройти переподготовку на преподавателя в физкультурном институте. Я так и сделала. А чуть позднее получила высшее спортивное образование, с отличием окончив магистратуру Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

– Каковы достоинства и недостатки художественной гимнастики?

– Художественная гимнастика — комплексный вид спорта, развивающий человека физически и культурно. Гимнасты очень пластичны, у них хорошая растяжка. Этот вид спорта, как и любой другой, делает человека дисциплинированным, приучая работать в определённых рамках, придерживаться режима и вести здоровый образ жизни. Обязательно наличие музыкального слуха. Благодаря этому девочки способны чувствовать ритм, тон, лад музыки. Это позволяет подобрать темп выполнения различных приёмов и их порядок, передать настроение музыки.

Достоинство этого вида спорта — прекрасная форма девочек, которые значительно отличаются от своих сверстниц. Их тела гибкие и стройные, ежедневные физические нагрузки помогают сформировать правильную осанку и красивую походку. Кроме того, занятия помогают справляться со многими заболеваниями опорно–двигательного аппарата. Ну и, наконец, сила характера. С самых юных лет гимнастка отличается железной волей. Этот спорт закаливает, ведь без твёрдости и целеустремлённости здесь не добиться успеха.

Из недостатков — это дорогой вид спорта: немало стоят купальники для выступлений, индивидуальный инвентарь, поездки на соревнования, которые часто оплачивают родители.

Бывают, конечно, и травмы, но тут очень многое зависит от квалификации тренера, его способности научить детей правильно выполнять упражнения, дисциплины на тренировках.

– Портрет идеальной гимнастки?

– Существует, конечно, проф-стандарт для гимнастики: длинные ноги, стройность, прыгучесть, гибкость. Разумеется, ребёнок не должен иметь противопоказаний по здоровью. Кроме того, тренеры спортшколы учитывают координацию движений, музыкальный слух. Большую роль играют настойчивость и трудолюбие, без этого любой талант уйдёт в ноль.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– В первую очередь тем, кому заниматься запрещают врачи. В остальном в Федерацию художественной гимнастики Норильска попадают практически все желающие, без учёта профстандарта, о котором я говорила выше. Набор ведётся с трёх лет. Но надо понимать, если ребёнок занимается в Федерации, не факт, что он перейдёт в спортшколу. Да, при наборе на отделение художественной гимнастики в спортшколе преимущество есть у тех, кто выпустился из Федерации. Но в любом случае абсолютно всем желающим придётся пройти вступительные испытания.

– Расскажите об истории развития художественной гимнастики в Норильске?

– Осенью 2020 года в спортшколе № 2 по инициативе её директора Андрея Воронова впервые открылось профильное отделение, тогда же была создана Федерация, где занимаются дети от 3 до 6 лет. Они готовятся для поступления на отделение художественной гимнастики в спортшколу. Вовлечение в спорт с малых лет — это хорошая возможность понять наклонности и оценить спортивную подготовку ребёнка, и к моменту зачисления в спортшколу уже будут ясны его перспективы.

Кстати, обнаружился большой интерес горожан к нашему виду спорта: спрос очень высок, проблем с набором нет, фактически даже рекламу не давали, новости расходились благодаря сарафанному радио.

– Насколько гимнастика в городе развита сегодня?

– В спортшколе № 2 на отделении художественной гимнастики сейчас работают три тренера и тренируется 108 детей: шесть групп в Норильске, а с сентября прошлого года — ещё две в Талнахе. Тренировки проходят в спортзале на Ленинском проспекте, 11, во Дворце спорта «Арктика», БОКМО, а также в спорткомплексе «Талнах».

Что до Федерации, то там работают три тренера и два хореографа. Дети тренируются в БОКМО, в спортзале Норильского колледжа искусств, а также в спортзале талнахского бассейна. Есть планы начать работу и в Кайеркане — многие родители об этом просят. Тренировки в Федерации платные, средства идут на приобретения оборудования для занятий. Индивидуальный инвентарь приобретается родителями воспитанниц самостоятельно: дело в том, что он подбирается с учётом возраста и роста спортсменки.

В первый год дети проходят общефизическую подготовку, беспредметную работу, затем берут скакалку, мяч, обруч, булавы и ленты. Чем старше ребёнок, тем больше предметов он осваивает. В Федерации и спортшколе принцип обучения одинаковый — ступенчатый. Тренировки гимнасток младшего возраста ограничиваются двумя часами в неделю.

– Кем или чем гордитесь?

– Своими учениками, дочкой. Мы прошли большой путь, и я горжусь её успехами. Мои воспитанницы в Норильске пока спортивных званий не завоевали — прошло слишком мало времени, надеюсь, это всё впереди. На материке я успела подготовить семерых гимнасток первого разряда, десятерых — второго и 15 — третьего.

– Поделитесь планами на будущее?

– Главные планы связаны с ученицами. Сегодня они ещё не выезжают на соревнования в другие города, но на внутригородских выступают, конечно. Последние были в ноябре, тогда на ковёр выходили девочки из групп второго года обучения. Ближайшие состязания пройдут в апреле и соберут уже не только их, но и первогодок, которые пока будут соревноваться без предметов.