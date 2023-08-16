Спорт любить - здоровым быть

Шахматы очень популярны среди норильчан. Многие игроки, принявшие участие в турнире в этот день, имеют разряды. Сотрудник «Норникеля» Валерий Лазарев из Дудинки был в числе восьми игроков, сражавшихся со знаменитым гроссмейстером Яном Непомнящим во время его визита в Норильск. Как рассказал Валерий Васильевич, к игре он готовился, но уровень соперника был куда выше. Хотя шанс на победу всё же был - Ян Непомнящий, который играл ещё и вслепую, был вынужден держать в уме большое количество комбинаций. Знаменитый игрок чуть было не допустил фатальную ошибку — «зевнул ферзя», но вовремя исправился.

Самые маленькие гости праздника с воодушевлением перенимали опыт старших спортсменов. Многие участники различных состязаний пришли с семьями и приобщали к спорту своих детей.

Юные норильчане тоже подавали пример родителям. Например, одиннадцатилетняя ученица гимназии №5 Василиса, которая пришла на праздник с мамой, попробовала сдать нормы ГТО. Не все упражнения удалось выполнить на должном уровне. Наиболее сложными были отжимания, но она подготовится и сдаст норматив. Девочка занимается роллер-спортом, хочет не только быть сильной и ловкой, но и получать медали на турнирах. А без регулярных тренировок и поддержки близких этого не достичь.

Мария Коваленко уверена, что подготовка к сдаче норм ГТО сближает как трудовые коллективы, так и семьи. Девушка учится в вузе и работает воспитателем в детском саду «Норильчонок». Вместе с коллегами решили попробовать свои силы. Воспитанники тоже не остались в стороне.

Отличным тренингом, способствующим сближению коллектива, могут быть весёлые старты. Ведь чтобы действовать синхронно, нужно прислушиваться к товарищам.

Групповой турнир по бочче для участников с ОВЗ по накалу страстей был одним из самых ярких. Ведь успех в командных видах спорта — это не только знание правил и отточенная техника, но и умение работать сообща.

Слаженно действовали и болельщики. Гостьи праздника активно и задорно поддерживали участников масс-старта по скандинавской ходьбе.

Участница турнира по скандинавской ходьбе Елена Мысова на дистанции в три километра повторила прошлогоднее достижение — взяла бронзу. Как рассказала Елена Борисовна, с детства она занималась лыжными гонками, плаванием и лёгкой атлетикой. Вся семья поддерживает здоровый образ жизни. Также Елена Мысова приобщает к спорту своих молодых коллег, а трудится она воспитателем в детском саду № 1.

Женский армлифтинг — не самый популярный вид спорта, но соревнования обычно собирают большое количество зрителей. Участницы очень эффектно выполняли упражнения с большими весами.

Самое успешное выступление в День физкультурника продемонстрировал сотрудник рудника «Маяк» Владислав Исаков. Спортсмен завоевал четыре золотых награды в состязаниях по армрестлингу в двух весовых категориях и армлифтингу в двух номинациях. По словам Владислава, он заранее настраивался на победу в турнире. И это помогло ему выиграть, несмотря на участие в соревнованиях сильных, опытных соперников. Сейчас Владислав готовится к чемпионату России по армрестлингу.

Не отставали от опытных шахматистов и юные игроки: 12- Алексей Ковбасюк из школы № 33 и 11-летний Хоси-заде Сияб из школы № 17 наравне со взрослыми участвовали в интеллектуальных баталиях и показали отличные результаты, победив нескольких старших товарищей и разделив между собой золото и серебро в младшей подгруппе турнира. Как рассказал Хоси-заде Сияб, его учат играть в шахматы папа и дядя. Каждый день они вместе тренируются и смотрят обучающие видеоролики. Для мальчика нынешний соревновательный опыт не первый, но в этот раз он особенно волновался: не каждый день приходится играть с людьми вдвое, а то и втрое старше тебя. Зато победа стала ещё ценней!

Алексей, серебряный призёр турнира в юношеской подгруппе, неожиданно для себя взял ещё и бронзу по игре в дартс и даже задумался о том, чтобы заняться этим видом спорта профессионально.