Спортивная гонка «Лыжня России» прошла в Норильске

Перед стартом к лыжникам обратился глава Норильска Дмитрий Карасев: «Я приветствую всех на юбилейной сороковой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2022». Норильск никогда не оставался в стороне, и сегодня мы традиционно принимаем участие в этом замечательном спортивном соревновании. Я желаю вам всем успехов, удачи и достижения личных рекордов. Уверен, что каждый получит удовольствие от участия в сегодняшней гонке, несмотря на ветер. А яркое солнце поможет добиться результатов, к которым стремимся».

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Федерация лыжных гонок России» и администрация Норильска в лице управления по спорту. Победители соревнований получили грамоты, медали и кубки.