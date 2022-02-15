МАУ ИЦ «Норильские новости»

Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»

Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»

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Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»

Клуб исторического фехтования появился в Норильске относительно недавно — в январе 2013 года. Однако создавали его уже достаточно опытные бойцы, поклонники древнего искусства битвы на мечах.

Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»

Сейчас ребята занимаются в помещении региональной общественной организации по экстремальным видам спорта «Шторм» и активно приглашают желающих – попробовать себя в деле и, если понравится, остаться в клубе.

«Мы давно не звали вас в гости! Прошлый «Открытый ковер» многим пришёлся по душе, поэтому мы решили повторить турнир. 20 февраля с 15.00 приходите и дерзайте! Всё оружие в вашем распоряжении: мягкий меч, «железо», доспехи. Можно задать любые вопросы тренерам», - говорят в «Северном копье».

Также посетители и участники смогут сфотографироваться в доспехах, познакомиться с изделиями мастера-кожевенника и посмотреть показательные бои. Вход свободный, в гости заглянуть могут все желающие, независимо от возраста.

Текст Татьяна Зачупейко
15 февраля в 13:16 870
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