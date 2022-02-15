Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»
Спортивный клуб исторического фехтования «Северное копьё» приглашает на «Открытый ковёр»
Клуб исторического фехтования появился в Норильске относительно недавно — в январе 2013 года. Однако создавали его уже достаточно опытные бойцы, поклонники древнего искусства битвы на мечах.
Сейчас ребята занимаются в помещении региональной общественной организации по экстремальным видам спорта «Шторм» и активно приглашают желающих – попробовать себя в деле и, если понравится, остаться в клубе.
«Мы давно не звали вас в гости! Прошлый «Открытый ковер» многим пришёлся по душе, поэтому мы решили повторить турнир. 20 февраля с 15.00 приходите и дерзайте! Всё оружие в вашем распоряжении: мягкий меч, «железо», доспехи. Можно задать любые вопросы тренерам», - говорят в «Северном копье».
Также посетители и участники смогут сфотографироваться в доспехах, познакомиться с изделиями мастера-кожевенника и посмотреть показательные бои. Вход свободный, в гости заглянуть могут все желающие, независимо от возраста.