МАУ ИЦ «Норильские новости»

Спорткомплекс «Талнах» на выходных принимал турнир по спортивной борьбе памяти Дмитрия Миндиашвили

Спорткомплекс «Талнах» на выходных принимал турнир по спортивной борьбе памяти Дмитрия Миндиашвили

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Спорткомплекс «Талнах» на выходных принимал турнир по спортивной борьбе памяти Дмитрия Миндиашвили

Дмитрия Георгиевича, советского и российского спортсмена, советника губернатора Красноярского края по физической культуре и спорту, президента Красноярской краевой федерации вольной борьбы не стало в этом году. В Норильске прежде проводился турнир на призы Дмитрия Миндиашвили, теперь наш город одним из первых памятными соревнованиями почтил память спортсмена и тренера.

Спорткомплекс «Талнах» на выходных принимал турнир по спортивной борьбе памяти Дмитрия МиндиашвилиСпорткомплекс «Талнах» на выходных принимал турнир по спортивной борьбе памяти Дмитрия МиндиашвилиСпорткомплекс «Талнах» на выходных принимал турнир по спортивной борьбе памяти Дмитрия Миндиашвили

Турнир собрал со всего Большого Норильска представителей вольной, греко-римской борьбы и дзюдо – всего более сотни участников. Соревновались между собой спортсмены в одной возрастной группе: вольники и борцы греко-римского стиля 13-15 лет; дзюдоисты – 12-13 лет. За день разыграли 30 комплектов наград – по 10 в каждой группе.

- Каждая федерация определила, какой возраст им интересно посмотреть. Это не отборочные соревнования, но возможность оценить физическую форму ребят после лета. Кто летом в лагерях тренировался – в хорошей форме, по остальным видно, что отдыхали. В этом году почти 60 детей выезжали, вместе с ними практически все тренеры по борьбе, много и дзюдоистов. Так что ведущие спортсмены в форме. Но поскольку ограничений по тренировкам сейчас нет, остальные тоже быстро наберут нужные кондиции, - рассказывает Александр Овчинников, тренер спортшколы № 4.

На соревнованиях присутствовали почётные гости: главный тренер мужской сборной края, Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили, двукратный чемпион мира Виктор Алексеев, а также Юрий Белановский, мастер спорта международного класса, тренер юношеской сборной России, отметившие хорошую подготовку норильских ребят, позволяющую им на равных соревноваться в крае и на уровне всей Сибири. Они, кстати, не впервые приезжают в Норильск. После окончания турнира гости провели для борцов вольного и греко-римского стиля мастер-класс, в котором приняли участие и те спортсмены, которые в этот день не соревновались.

Уже 10 октября в Норильске пройдут следующие соревнования по вольной борьбе - турнир памяти норильского тренера Валерия Царикаева. Выступят дети двух возрастов. В эти же даты планируется выезд команды юношей 13-14 лет на первенство края, спортсмены ждут финансирования. Также определяется состав команды. А борцы греко-римского стиля выступят на местных соревнованиях уже на будущих выходных: дворцовый турнир «Открытие сезона» примет АБК стадиона «Заполярник».

Текст Татьяна Зачупейко
Фото участников соревнований
21 сентября в 11:14 420
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