Спорткомплекс «Талнах» на выходных принимал турнир по спортивной борьбе памяти Дмитрия Миндиашвили

Турнир собрал со всего Большого Норильска представителей вольной, греко-римской борьбы и дзюдо – всего более сотни участников. Соревновались между собой спортсмены в одной возрастной группе: вольники и борцы греко-римского стиля 13-15 лет; дзюдоисты – 12-13 лет. За день разыграли 30 комплектов наград – по 10 в каждой группе.

- Каждая федерация определила, какой возраст им интересно посмотреть. Это не отборочные соревнования, но возможность оценить физическую форму ребят после лета. Кто летом в лагерях тренировался – в хорошей форме, по остальным видно, что отдыхали. В этом году почти 60 детей выезжали, вместе с ними практически все тренеры по борьбе, много и дзюдоистов. Так что ведущие спортсмены в форме. Но поскольку ограничений по тренировкам сейчас нет, остальные тоже быстро наберут нужные кондиции, - рассказывает Александр Овчинников, тренер спортшколы № 4.

На соревнованиях присутствовали почётные гости: главный тренер мужской сборной края, Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили, двукратный чемпион мира Виктор Алексеев, а также Юрий Белановский, мастер спорта международного класса, тренер юношеской сборной России, отметившие хорошую подготовку норильских ребят, позволяющую им на равных соревноваться в крае и на уровне всей Сибири. Они, кстати, не впервые приезжают в Норильск. После окончания турнира гости провели для борцов вольного и греко-римского стиля мастер-класс, в котором приняли участие и те спортсмены, которые в этот день не соревновались.

Уже 10 октября в Норильске пройдут следующие соревнования по вольной борьбе - турнир памяти норильского тренера Валерия Царикаева. Выступят дети двух возрастов. В эти же даты планируется выезд команды юношей 13-14 лет на первенство края, спортсмены ждут финансирования. Также определяется состав команды. А борцы греко-римского стиля выступят на местных соревнованиях уже на будущих выходных: дворцовый турнир «Открытие сезона» примет АБК стадиона «Заполярник».