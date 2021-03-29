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Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева завоевала олимпийскую лицензию для России

Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева завоевала олимпийскую лицензию для России

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Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева завоевала олимпийскую лицензию для России

Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева завоевала олимпийскую лицензию для России

Представительница Академии борьбы Красноярского края вышла в финал европейского лицензионного турнира по вольной борьбе в Будапеште, об этом сообщает региональное министерство спорта.

В полуфинале Велиева (весовая категория до 68 кг) победила Элис Манолову из Азербайджана. В финал вышла также Кумба Ларрок из Франции. Таким образом, и Россия, и Франция получили путёвки на Олимпиаду в Японии.

Помешать Ханум Велиевой бороться в Токио могут лишь травмы или иные непредвиденные причины.

Также Россия получила олимпийскую лицензию в весовой категории до 76 кг — финалисткой отборочных соревнований стала Наталья Воробьёва.

29 марта в 09:30 440
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