Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева завоевала олимпийскую лицензию для России

Представительница Академии борьбы Красноярского края вышла в финал европейского лицензионного турнира по вольной борьбе в Будапеште, об этом сообщает региональное министерство спорта.

В полуфинале Велиева (весовая категория до 68 кг) победила Элис Манолову из Азербайджана. В финал вышла также Кумба Ларрок из Франции. Таким образом, и Россия, и Франция получили путёвки на Олимпиаду в Японии.

Помешать Ханум Велиевой бороться в Токио могут лишь травмы или иные непредвиденные причины.

Также Россия получила олимпийскую лицензию в весовой категории до 76 кг — финалисткой отборочных соревнований стала Наталья Воробьёва.