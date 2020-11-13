Спортсмены края вложились в победу на III всеармейских соревнованиях

В Кызыле (Республика Тыва) в спортивном комплексе «Субедей» состоялись III всеармейские соревнования по спортивной борьбе на Кубок министра обороны РФ Сергея Шойгу. В состязаниях приняли участие восемь команд: 41–я общевойсковая армия, Северный флот, Центральный военный округ, Восточный военный округ, воздушно–десантные войска, Южный военный округ, Западный военный округ и ЦСКА — всего 78 спортсменов.

По итогам мероприятия первой стала команда ЦСКА, в составе которой выступал представитель школы греко–римской борьбы из Красноярского края Никита Мельников. На втором месте — 41–я общевойсковая армия, в результат которой вложились красноярские борцы вольного стиля Начын Куулар и Эрик Джиоев. Третье место заняла команда ВДВ. Ещё один представитель нашего региона, Санал Семёнов, отмечен на турнире специальным призом «За лучшую технику».