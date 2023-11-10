Спортсмены Таймыра примут участие в Открытом чемпионате и первенстве по тхэквондо

11 ноября в Доме физической культуры в городе Дудинке состоится церемония открытия первенства Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по тхэквондо (ИТФ) «Кубок мастера».

Соревнования начнутся в 10.00. Участниками станут спортсмены Таймыра и Норильска. Победители и призёры будут награждены кубками, дипломами и медалями.