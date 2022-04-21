Сразу на трёх крупных стартах отметились норильские бодибилдеры

На последовавший за розыгрышем краевого Кубка чемпионат Сибири отправились три спортсменки - Ольга Маркохай, Екатерина Пуляева и Полина Волошина. Екатерина сумела взойти на пьедестал почёта, завоевав бронзу в категории «Фитнес-модель свыше 168 см», а Ольга и Полина заняли пятые места в категориях «Фитнес-модель» и «Фитнес-бикини» соответственно.

На заключительном турнире сезона – международном Siberia power show - помимо уже упомянутых спортсменок выступили Эльвира Садирова и Виталий Алексеев. Последний, кстати, уже в третий раз представлял Норильск на этом престижном турнире, но каждый раз его результат – четвёртая строчка итогового протокола.

«Конечно, Виталий расстраивается, но, думаю, это временные неудачи. Он не завершает выступления, так что медали у него ещё впереди», - уверен президент федерации бодибилдинга Норильска Александр Полканов.

Девушки также не смогли выбиться в призёры, но максимально приблизились к топ-6 лучших спортсменов, что, по мнению Александра Полканова, уже хорошее достижение для турнира такого уровня.

«Конкуренция среди девушек была очень высока, в номинациях выступали по 20-24 человека. Так что для первого раза показатель отличный. Все наши представительницы имеют допуск к дальнейшим соревнованиям и планируют выступать на них, так что надежду не оставляем», - поделился наш собеседник.

Также спортсмены готовятся к местным соревнованиям по бодибилдингу, которые пройдут осенью: 10 сентября лучшие атлеты соберутся в Городском центре культуры на чемпионат Норильска.