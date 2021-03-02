Сразу три первых места привезли норильские каратисты с первенства Сибири

На днях в Красноярске завершилось первенство Сибирского федерального округа по карате WKF среди детей 10-11, 12-13 лет. Норильчане выступили большой командой в категориях ката и кумите.

В ката воспитанники спортшколы единоборств и клуба «Олимп» соревновались как в индивидуальном разряде, так и в команде (тройкой спортсменов). По итогам выступлений в категории 10-11 лет победу праздновала Злата Романова, дебютировавшая на соревнованиях такого уровня; в возрасте 12-13 лет её почин поддержал Сергей Беломорский. Также в ката стала победителем команда ребят 12-13 лет в составе Сергея Беломорского, Дмитрия Передельских и Данилы Борисова. К сожалению, лишь шага до бронзы не хватило Амине Торлиной, но тренер спортсменов Алексей Нуркенов уверен, что скоро она своё наверстает.

Ещё две медали в ката завоевали Камиль Гасанов, ставший третьим, и Марк Шевчук, также завоевавший бронзу (тренеры обоих Дмитрий и Наталья Бащенко, клуб «Звезда»). Интересно, что Камиль отличился и в кумите, также поднявшись на третью ступень пьедестала почёта.

Помимо него в кумите отличились в категории 12-13 лет Дарья Найденко, она стала второй; бронзовым медалистом в той же возрастной категории у юношей стал Дмитрий Паншин (оба – спортсмены Александра Сечкина, спортшкола единоборств и клуб «Легион»).

- Первенство СФО предваряли первенство и чемпионат края, на котором в очередной раз Норильск показал себя и доказал, что местные спортсмены – сильнейшие в крае. Большинство наград завоёвано именно воспитанниками Федерации карате Норильска. А вот зона Сибири показала, что Норильску есть куда стремиться: уровень каратистов сибирских областей и округов выше, чем у наших спортсменов, но норильчане не сдавались и показали себя достойно, - говорит Владислав Логунов, президент федерации. - Сказались и методики подготовки спортсменов и их опыт на выездных соревнованиях, хотя последнего по-прежнему недостаточно.