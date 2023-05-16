Сразу трое норильских боксеров примут участие в первенстве страны

Это право они получили по результатам выступления в Иркутске на первенстве Сибирского федерального округа среди юношей 13-14 лет. В сборной команде Красноярского края было представлено 7 норильчан, медали сумели завоевать трое.

Так, по итогам турнира Максим Монастырский (выступал в категории 42 кг) завоевал золотую медаль, и, кроме звания победителя турнира, признан лучшим боксером всех соревнований.

Данил Горбачев (в/к 40 кг) поднялся на вторую ступень пьедестала почета, проведя четыре боя и показав очень высокий уровень бокса. Лишь в финале он решением судей уступил представителю Алтайского края.

Дмитрий Зайцев (в/к 63 кг) получил бронзу, в полуфинале в очень равном бою проиграв представителю команды хозяев турнира.

Теперь троим норильчанам предстоят тренировочные сборы к первенству России и участие в самом первенстве, которое в этом году станет отбором к первенству Европы. Последнее пройдёт в августе в Сербии.