Стал известен календарь игр сезона 2021/2022 мини-футбольного клуба «Норильский никель»

Напомним, ещё 16 августа основная команда мини-футбольного клуба «Норильский никель» собралась вместе на первую тренировку в рамках подготовки к старту нового сезона 2021/2022. Врач клуба Антон Мережин прокомментировал состояние игроков заполярной команды после отпуска. Он отметил, что результаты углублённого медицинского обследования оказались удовлетворительными для начала усердной подготовки к новому сезону:

«По результатам диспансеризации все игроки нашей команды допущены. Значимых отклонений в функциональных и лабораторных показателях нет. Каждый футболист во время отпуска получил определённые задания от тренера по физической подготовке Зе Марсело. Поэтому к первой тренировке все игроки подошли в хорошем рабочем состоянии, позволяющем начать усердные тренировки и улучшать свои функциональные и физические кондиции».