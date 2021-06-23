Стало известно, где будет проходить чемпионат по плаванию в открытой воде X-Waters Plato Putorana

Плавательный кэмп разместится на базе отдыха «Лама-2». Место проведения соревнований произвело огромное впечатление на команду X-Waters. Организаторы заплыва Евгений Дроздовский и Николай Картаев, идейный вдохновитель чемпионата Александр Базанов и рекордсменка в зимнем плавании Наталья Васильева прониклись красотой чистейшего озера, обрамлённого горами без вершин. Команда X-Waters Plato Putorana осмотрела и окрестности базы отдыха, определив потенциальные трекинговые маршруты для участников плавательного кэмпа, который будет действовать с 13 по 18 июля.

Участниками заплыва станут 30 человек. В команду Таймыра вошли десять пловцов: Юрий Энгельгардт, Александра Патюкова, Федор Трухин, Александр Евлаш, Иван Гордейчук, Ольга Суркова, Зайцев Антон, Елена Турчина, Вероника Ксенафонтова и Дмитрий Могилев. Участники сборной, а также спортсмены, вошедшие в резерв, уже начали активную подготовку к состязаниям. Накануне Наталья Васильева провела для них первую лекцию по холодовому плаванию.

Впереди экстремалов ждут пробные погружения под контролем врачей и обширная туристическая программа. Финальные заплывы планируется провести 17 июля на четырёх дистанциях. 50 и 100 метров пловцам предстоит преодолевать без гидрокостюмов, а 1000 и 1852 метра – в «спецодежде». Проплыть морскую милю (самую длинную из дистанций) спортсмены смогут, если температура на поверхности одного из самых глубоких пресноводных озер страны прогреется до 6 градусов по Цельсию.