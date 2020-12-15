Старшие юноши МФК «Норильский никель» начали первый тур «Спортмастер-Юниорлиги U-18» с победы

Алексей Брусенцов, тренер МФК «Норильский никель» (U-18) по итогам встречи отметил, что команда довольна победой, хоть и сами себя заставили понервничать:

- При счете 2:0 наша небольшая расслабленность привела к пропущенному голу в последнюю пятиминутку первого тайма. Нужно дожимать соперника, когда есть для этого возможности. Мы не смогли воспользоваться своими моментами, и весь второй тайм провели очень нервно. Удаление нашего вратаря в середине второго тайма несколько встряхнуло команду, мы выстояли при игре «три на четыре». Появилось второе дыхание, которое вылилось в победный гол. Ребята молодцы, что дотерпели и при игре с пятым полевым не дали шансы сопернику. Мы довольны этой победой и уже настраиваемся на игру с КПРФ.

К сожалению, игра с московским КПРФ спустя два дня сложилась не столь удачно: наши ребята упустили победу в рамках второго матча 1-го тура «Спортмастер-Юниорлиги U-18». Команда Александра Соколова и Алексея Брусенцова сыграла вничью со сверстниками КПРФ - 2:2, но заработала важное очко в свою копилку. У норильской команды дублем отметился Дмитрий Сильчин.

Александр Соколов, старший тренер МФК «Норильский никель» (U-18) при этом отметил, что в этот раз игра получилась более качественной, чем накануне. Вся команда с первых секунд матча была заряжена на хороший результат. Практически всю игру провели довольно ровно. Играя против соперника, который имел в своей обойме полноценные три четвёрки, во втором тайме нам удалось переломить ход матча:

- Не могу выделить одного игрока, все старались и бились за положительный результат. Наши труды вознаграждены: сначала мы сравняли счёт, а затем вышли вперёд. Концовка матча была нервной, обе команды «висели» на пяти фолах. Наверно, итоговый счёт 2:2 - закономерен. Впереди нас ждёт заключительная игра первого тура с питерской «Академией».