Старший тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов получил тренерскую лицензию УЕФА по футзалу высшей категории
Старший тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов получил тренерскую лицензию УЕФА по футзалу высшей категории
Алексей Попов пояснил, что футзал также не стоит на месте, и нужно соответствовать темпу его развития:
- Процитирую мэтра тренерского дела Валерия Лобановского: «Тренер должен учиться всю жизнь. Если зачерствел, перестал учиться, значит, перестал быть тренером. Время не обмануть. Акценты расставляет оно. И учит – тоже». Абсолютно согласен с Валерием Васильевичем. Поэтому я решил получить данную лицензию, чтобы быть в курсе последних тенденций в области подготовки футзальных команд высших достижений и соответствовать им. Благодарю МФК «Норильский никель» в лице генерального директора Белкина Павла Александровича, за то, что дал мне возможность получить эту лицензию. Уверен, знания, полученные в процессе обучения, помогут мне в работе с нашей командой, для достижения наивысших результатов!
Мини-футбольный клуб «Норильский никель» поздравляет Алексея Попова и желает дальнейшего роста вместе с командой.