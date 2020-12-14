Старший тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов получил тренерскую лицензию УЕФА по футзалу высшей категории

Алексей Попов пояснил, что футзал также не стоит на месте, и нужно соответствовать темпу его развития:

- Процитирую мэтра тренерского дела Валерия Лобановского: «Тренер должен учиться всю жизнь. Если зачерствел, перестал учиться, значит, перестал быть тренером. Время не обмануть. Акценты расставляет оно. И учит – тоже». Абсолютно согласен с Валерием Васильевичем. Поэтому я решил получить данную лицензию, чтобы быть в курсе последних тенденций в области подготовки футзальных команд высших достижений и соответствовать им. Благодарю МФК «Норильский никель» в лице генерального директора Белкина Павла Александровича, за то, что дал мне возможность получить эту лицензию. Уверен, знания, полученные в процессе обучения, помогут мне в работе с нашей командой, для достижения наивысших результатов!

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» поздравляет Алексея Попова и желает дальнейшего роста вместе с командой.