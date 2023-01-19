Стартовала регистрация на этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS

Напомним, что проект X-WATERS реализуется Агентством развития Норильска (АРН) совместно с администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и ООО «Бизнес культура» с 2021 года. Проект стал не только ключевым спортивным мероприятием, но и играет важную роль в развитии туризма на севере страны. В заплывах участвуют экстремалы со всей России.

В прошлых сезонах соревнования проводились на озере Лама и именовались X-WATERS Plateau Putorana. В 2023 году спортсмены соберутся в Дудинке, что позволит увеличить их количество. Экстремальный заплыв пройдёт 29 июля. Спортсменам предстоит плыть вдоль и поперёк Енисея, одной из крупнейших рек России. Для участников подготовят две дистанции на выбор: 500 метров и три километра.

«Заплывы, которые мы проводили на Ламе, стали для нас бесценным опытом и помогли громко заявить о туристическом потенциале нашей территории. В прошлогоднем этапе чемпионата по плаванию на открытой воде соревновалось в два раза больше участников, чем в первом. Чтобы сделать чемпионат ещё более массовым и доступным, мы приняли решение перенести его на Енисей. Ждём гостей территории и особенно наших местных смельчаков на новом месте!» - делится Анжела Ткаченко, специалист по развитию туризма АРН.

Традиционно пловцы, претендующие на бесплатное участие в составе сборной Таймыра, пройдут теоретическую и практическую подготовку. Обучение организовано как в Норильске, так и в Дудинке. Для северян запланированы четыре ежемесячные лекции и тренировки. В конце мая состоится отборочный заплыв, по итогам которого 30 сильнейших пловцов от Норильска и Дудинки войдут в состав сборной Таймыра.

Как и в прошлом сезоне занятия для спортсменов будет проводить Наталья Васильева – мастер спорта по современному пятиборью, победитель и призер соревнований на открытой воде и холодовых заплывов, рекордсменка России в зимнем плавании.

Обучение стартует 27 января в 17.00 с теоретического занятия, которое пройдёт в креативном пространстве Агентства развития Норильска (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж). Подготовка экстремалов в Дудинке начнётся с лекции 28 января в 10.30. Слушателей примет актовый зал Таймырского краеведческого музея (ул. Советская, 30).

После теоретической части спортсмены отработают навыки на практике. Количество мест на занятие в бассейне строго ограничено. Регистрация по ссылкам:

– Норильск, СРК «Арена-Норильск», ФК X-fit (пл. Металлургов, 10) 27 января

19:00 – 20:00 – https://arnorilsk.timepad.ru/event/2299169/

20:00 – 21:00 – https://arnorilsk.timepad.ru/event/2299180/

21:00 – 22:00 – https://arnorilsk.timepad.ru/event/2299184/

22:00 – 23:00 – https://arnorilsk.timepad.ru/event/2299185/

– Дудинка, «Дудинский спортивный комплекс» (ул. Всесвятского, 8) 28 января

12:00-13:00 – https://arnorilsk.timepad.ru/event/2299187/

13:00-14:00 – https://arnorilsk.timepad.ru/event/2299189/

14:00-15:00 – https://arnorilsk.timepad.ru/event/2299191/

15:00-16:00 – https://arnorilsk.timepad.ru/event/2299193/

Пловцам напоминают, что при себе необходимо иметь медицинскую справку для допуска к холодовому плаванию. В Норильске её можно получить в физкультурном отделении Норильской межрайонной поликлиники № 1 (Солнечный пр., 7а, к. 203, тел. 46-64-48). В Дудинке справку выдаёт Таймырская межрайонная больница (ул. Островского, 14в, к. 415, прием во вторник и четверг с 15.00 до 16.00).

Дополнительные вопросы можно задать по номеру телефона +7(3919)456-815.