Стартовала регистрация на X-WATERS Yenisei – 2024

Второй год подряд соревнования будут проходить в Дудинке. X-WATERS Yenisei пройдёт 13 июля (резервный день – 14 июля). Для заплыва выбран самый тёплый месяц в Заполярье, однако ожидаемая температура воды на поверхности Енисея в районе проведения соревнований – от 10 до 14 °С. Это холодный старт в очень быстрой реке. Добавьте к этому вероятность волн, ветра, дождя, и получится мощное и незабываемое испытание для любителей плавания на открытой воде.

Заплыв является этапом X-WATERS World Championship – 2024 и входит в список стартов Кубка Холодной лиги – отдельного зачёта для тех, кто любит прохладную воду, небанальные путешествия и небольшие камерные старты.

Традиционно у участников на выбор три дистанции, но протяжённость самой длинной увеличена на два километра. Спортсмены смогут выбрать дистанцию в 100, 500 метров и пять километров.

Регистрация на X-WATERS Yenisei – 2024 ведётся по ссылке.

Норильские и дудинские спортсмены будут готовиться к соревнованиям с января. Для тех, кто попадёт в сборную Таймыра, участие в X-WATERS Yenisei будет бесплатным.