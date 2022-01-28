Стартовала регистрация участников чемпионата X-WATERS Plateau Putorana–2022

Традиционно массовый заплыв пройдёт на озере Лама на плато Путорана. Палаточный лагерь разместится на территории усадьбы «Жар.Птица». Для тех, кто ещё не знаком с холодовым плаванием, подготовка будет проходить с 11 до 18 июля. А опытные пловцы в это время будут работать над улучшением своих результатов и ставить личные рекорды.

Программа плавательного кэмпа предусматривает: лекции по холодовому плаванию и закаливанию, обучение методикам дыхания, элементы сухого плавания и ОФП, ежедневные тренировочные погружения с восстановительной баней, финальный заплыв на выбранной дистанции.

Туристический план включает в себя:

– тишину и цифровой детокс;

– созерцание невероятных пейзажей плато Путорана;

– прогулки по пешеходным маршрутам к водопадам;

– арктическую рыбалку;

– знакомство с традициями коренных малочисленных народов Таймыра;

– дегустацию блюд северной кухни.

В заплыве примут участие 30 смельчаков, 10 из них — норильчане (наша команда будет сформирована к концу апреля по итогам отборочного заплыва). Им предстоит покорить озеро, температура воды на поверхности которого обычно едва достигает +5 градусов. В рамках этапа чемпионата мира по плаванию в открытой воде заплывы будут проводиться на дистанциях 50, 100, 1000 и 1852 м.

Наши пловцы начали подготовку ещё осенью. Тренировки проходят в бассейне фитнес-центра «Х-Fit Север» и в клубе «Моржи Таймыра». Раз в месяц для северян проводят лекции и практические занятия приглашённые инструкторы.