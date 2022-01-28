Стартовала регистрация участников чемпионата X-WATERS Plateau Putorana–2022
Стартовала регистрация участников чемпионата X-WATERS Plateau Putorana–2022
Подать заявку можно на сайте проекта. Участникам норильской команды регистрация не требуется.
Традиционно массовый заплыв пройдёт на озере Лама на плато Путорана. Палаточный лагерь разместится на территории усадьбы «Жар.Птица». Для тех, кто ещё не знаком с холодовым плаванием, подготовка будет проходить с 11 до 18 июля. А опытные пловцы в это время будут работать над улучшением своих результатов и ставить личные рекорды.
Программа плавательного кэмпа предусматривает: лекции по холодовому плаванию и закаливанию, обучение методикам дыхания, элементы сухого плавания и ОФП, ежедневные тренировочные погружения с восстановительной баней, финальный заплыв на выбранной дистанции.
Туристический план включает в себя:
– тишину и цифровой детокс;
– созерцание невероятных пейзажей плато Путорана;
– прогулки по пешеходным маршрутам к водопадам;
– арктическую рыбалку;
– знакомство с традициями коренных малочисленных народов Таймыра;
– дегустацию блюд северной кухни.
В заплыве примут участие 30 смельчаков, 10 из них — норильчане (наша команда будет сформирована к концу апреля по итогам отборочного заплыва). Им предстоит покорить озеро, температура воды на поверхности которого обычно едва достигает +5 градусов. В рамках этапа чемпионата мира по плаванию в открытой воде заплывы будут проводиться на дистанциях 50, 100, 1000 и 1852 м.
Наши пловцы начали подготовку ещё осенью. Тренировки проходят в бассейне фитнес-центра «Х-Fit Север» и в клубе «Моржи Таймыра». Раз в месяц для северян проводят лекции и практические занятия приглашённые инструкторы.