Стартовали тренировки для участников X-WATERS Plateau Putorana — 2022

На первом занятии спортсменка рассказала участникам заплыва о специфике плавания в открытой воде. Особое внимание она уделила вопросам дыхания и экипировки, рассказала, как готовиться к заплывам и бороться со страхом.

Практический этап обучения традиционно проходит в бассейне фитнес-центра «X-fit Север». Подготовку спортсмены начали ещё в ноябре.

Массовый заплыв в рамках чемпионата мира по плаванию в открытой воде, как и в прошлом году, пройдёт на озере Лама.

Проект X-WATERS Plateau Putorana реализуется при участии Агентства развития Норильска и поддержке компании «Норникель». Популяризацией холодового плавания в Норильске занимаются «Моржи Таймыра» и Nord Diving Club.