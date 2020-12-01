МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стартовало открытое первенство Норильска по мини-футболу

Стартовало открытое первенство Норильска по мини-футболу

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Стартовало открытое первенство Норильска по мини-футболу

В соревнованиях участвуют 18 команд, в их числе команды не только из всех районов Норильска, но и из Дудинки.

Стартовало открытое первенство Норильска по мини-футболу

Соперники поделены на две группы — А и Б, в каждой представлено по девять команд. Они сыграют регулярное первенство в один круг — таким образом, каждая сборная проведёт как минимум восемь матчей. После этого четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф 1/4 финала. Победитель и призёры определятся в марте.

Матчи проходят в ДФК, БОКМО, талнахском и кайерканском спорткомплексах, но, к сожалению, зрители на них не допускаются.

Фото из открытых источников
1 декабря в 16:25 220
мини-футбол
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