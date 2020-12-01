Стартовало открытое первенство Норильска по мини-футболу

Соперники поделены на две группы — А и Б, в каждой представлено по девять команд. Они сыграют регулярное первенство в один круг — таким образом, каждая сборная проведёт как минимум восемь матчей. После этого четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф 1/4 финала. Победитель и призёры определятся в марте.

Матчи проходят в ДФК, БОКМО, талнахском и кайерканском спорткомплексах, но, к сожалению, зрители на них не допускаются.