Стать царём горы

Из четверых спортсменов Эльбрус впервые покоряли двое. Ещё двое — Александр Кудрин и Виталий Лежнёв — выступали инструкторами, предварительно проведя подготовку группы. Началась она за несколько месяцев до восхождения, а завершилась уже на склонах Эльбруса акклиматизационными выходами.

– Будучи опытными альпинистами, все уже знали, как вести себя на склоне, как передвигаться по тому или иному рельефу. Это, конечно, облегчало восхождение. В коммерческих группах, которые также поднимаются на Эльбрус, много времени отнимает отработка основных навыков. Мы же только провели акклиматизацию: за неделю совершили ряд восхождений на различную высоту — 4100, 4500 метров и т.д., чтобы привыкнуть к разреженному воздуху, — рассказал участник экспедиции и председатель клуба туристов «Таймыр» Виталий Лежнёв. — Кстати, норильчанам «со стажем» легче переносить атмосферу с пониженным содержанием кислорода. Мы практически не ощутили изменений в самочувствии ни на 3500, ни на 4100, ни на 4500 метрах.

Такие выходы требуют выносливости, и её тоже тренировали участники задолго до поездки. Начинали с банальной ходьбы: им рекомендовалось забыть про такси и лифты, как можно больше и чаще ходить пешком. Ещё одно верное средство — бег, причём либо рывковый, с ускорениями, либо монотонный по типу марафона. И оба — буквально до тошноты. Потому что идти в гору долго и трудно.

– Маршрут начался от приюта «Бочки» (конец канатной дороги, 3720 м) и шёл практически ровно вверх под Восточную вершину, мимо бывшего «Приюта одиннадцати» (4050 м), многочисленных новых приютов и скал Пастухова (4550–4700 м) до высоты примерно 5100 метров, откуда по так называемой «косой полке» осуществляется выход на седловину (5416 м). Далее от седловины подъём на вершину. Мы вышли в 01.50 утра и на месте были в 10.00. Ещё часа 2–2,5 спускались.

Почему группы стараются выйти в ночь? Во–первых, все «завязаны» на подъёмник, а он заканчивает работу в 15.30. Кроме того, днём снег раскисает от солнца, идти по нему сложнее. После 5000 метров физически сложно идти практически любому человеку, несмотря на уровень его подготовки. Для меня самый трудный отрезок был с 5000 до 5300 метров. Сказалась нехватка кислорода, темп упал настолько, что каждый шаг давался с усилием. Я проходил 40 шагов, потом – короткий отдых. Если идти быстрее, легко «сгореть», потратить все силы.

Горы вообще не терпят суеты, нужно делать всё размеренно и плавно. После перемычки стало полегче, видимо, привык. Мы, кстати, шли параллельно с одной коммерческой группой, у них на этом отрезке половина участников отказалась подниматься дальше, — рассказывает Виталий.

Зато на вершине альпинистов ждал подарок — ослепительное солнце и лазурное небо. Так везёт не каждой группе. В прошлое восхождение, 22 года назад, Виталий застал наверху только облако, по видимости — чистое «молоко». Зато в этот раз красоты сопровождал ветер, да такой, что приходилось глубже втыкать палки в снег. Алёна Мамчур, участница восхождения, рассказала, что инструктор порой даже придерживал её за рюкзак. Да и сам Виталий не скрывает: на огромной высоте, в окружении склонов и отвесов, в ветреную погоду откровенно страшновато.

Что ещё испытываешь, стоя на вершине? Кто–то — удовлетворение и усталость, а кто–то — настоящий катарсис.

– Честно говоря, я расплакалась. Подняться на Эльбрус было моей мечтой, я готовилась к этому три года, — делится эмоциями Алёна. — Да, были страхи, например, опасалась горной болезни. Но была уверена, что физически дистанцию преодолею. Оказалось, как раз это сделать крайне сложно. На косой полке, где очень крутой и протяжённый склон, еле шла. Ребята даже предложили мне повернуть назад, но я отказалась и понемногу двигалась дальше. Шагов по пять, с перерывами. Потом по три. На седловине Александр Кудрин вновь предложил вернуться, но мне характер не позволил.

И вот, доходим мы до вершины, а там ветрище! Ребята флаг пытаются развернуть, а я села и заревела. Честно говоря, нам повезло: на следующий день, когда мы изначально планировали выйти, поднялся семибалльный шторм, и ни одна группа не поднялась. А мы смогли увидеть всю эту красоту своими глазами. Ощущения не передать.

– Роскошный вид, и впечатления неописуемые! Сколько в горы ходил, а такого не испытывал, — восхищается другой новичок Эльбруса Алексей Головаха. — Стоишь на вершине, под ногами облака, и понимаешь, что находишься выше большинства людей мира. И всё беспокоящее нас земное кажется отсюда проще и мельче.

Обратный путь был намного быстрее и не в пример приятнее, говорят ребята, потому что спускались в зону, богатую кислородом. Этот поход теперь у каждого будет отмечен в книжке альпиниста. В ней указываются пройденные спортсменом маршруты (с указанием категорий сложности), что позволяет присвоить им очередное спортивное звание.

Нынешнее восхождение технически несложное, имеет категорию 1Б, поясняет председатель турклуба. Ребята даже прозвали маршрут «Эльбрус из гостиницы в гостиницу», поскольку он позволяет не ночевать на горе в палатках: инструкторы посчитали, что лучше получить полноценный отдых, и выделили для привалов под открытым небом только две ночи из шести, проведённых на горе.

Но каким бы простым ни казался маршрут, опытные альпинисты знают — горы не прощают беспечности. На Эльбрусе основные опасности – многочисленные ледниковые трещины и погода, которая может испортиться в считанные часы. На горе ежегодно, по разным оценкам, гибнут от пятнадцати до двадцати человек. Среди погибших и пострадавших не только туристы–любители, но и зачастую опытные подготовленные спортсмены с соответствующим горным опытом.

– Хорошо, что все наши ребята опытные и регулярно обучаются в нашем турклубе целому ряду важных вещей: правильному обращению со страховкой, вязанию узлов, оказанию медпомощи, ориентированию и прочему. Плюс имеют частую практику восхождения на гору Сокол. Благодаря этому мы избежали использования страховочных систем. К тому же у каждого было нужное снаряжение, не пришлось брать в прокат. Правда, скарба в принципе много не требовалось: только ветрозащитные штаны, альпинистские ботинки, «кошки» для передвижения по снегу, складные палки, спальники, — рассказывает Виталий Лежнёв.

Сейчас в турклубе уже строят новые планы. На следующее лето планируется поездка в Крым, Ергаки или Саяны. Кто станет участником поездки — вопрос пока открытый, поскольку важно не только быть готовым физически, но и «выбить» отпуск. В «Таймыре» говорят, что интерес к альпинизму у норильчан не сильный («никто в походе локтями не толкается», шутит Виталий), но стабильный — ежегодно приходит один–два человека.

Есть у спортсменов и мысль «повысить ставки» — подняться на пик Ленина. Это одна из высочайших вершин Центральной Азии, находящаяся в горной системе Памира (7134 м). Другие засматриваются на высшую точку Африки Килиманджаро. В любом случае всё это требует финансовой, технической, а также физической готовности и уложится не в один год.

– Как бы ни были похожи восхождения на Эльбрус и пик Ленина, 7000 метров — это совсем другая высота. И готовиться надо интенсивнее, потому что там потребуется перейти «красную черту» — 6000 метров. Уровень, на котором организм не восстанавливается, а только расходует энергию. А значит, работаешь на износ, — предупреждает Алексей Головаха.

«Ради чего нужны такие «напряги»?» — спросит человек, не «болеющий» альпинизмом. Ответ сформулирует каждый, кто хоть раз слышал Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал...»