Суперигра
Суперигра
На минувших выходных в Норильске прошел шестой благотворительный хоккейный матч. На ледовой арене с командой чемпионов встретились и юные хоккеисты, и взрослые игроки. Как проходил спортивный праздник, смотрите сами.
В этом году с легендами спорта встречалась команда 10–летних хоккеистов «Полярные волки». Игорь Ларионов, прибывший в Норильск впервые, и президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поработали с юными хоккеистами на льду, а популярный блогер Vobon провёл для ребят увлекательные челленджи.
Номер 89, пожалуй, самый заметный в команде — единственная девочка среди хоккеистов Яна Константинова. Пять лет назад она пришла в секцию вслед за лучшим другом. Признаётся, что играть с парнями тяжело, но она не намерена сдаваться.
В матче играли «без дураков» — серьёзно и с азартом. В каждой команде («Полярные волки» и «Красная машина») выступили по двое взрослых, усилившие детский состав. Взрослые аккуратно играли в касание. Ребята смотрели и учились.
Проигравшие в челлендже честно отжимались. В том числе и организатор этого испытания Vobon.
15 олимпийских чемпионов прилетели на Таймыр для участия в благотворительном матче. Среди них — Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Александр Могильный. Глава Норильска Дмитрий Карасев выступил перед поклонниками хоккея с приветственной речью и открыл игру, вбросив шайбу.
«Дорогие друзья, прежде всего, давайте скажем спасибо за эту прекрасную встречу звёздам нашего хоккея. Также хочу поблагодарить за этот боевой матч норильскую команду. Раз так все хорошо пошло в Норильске с хоккеем, похоже, городу пора иметь свой профессиональный клуб, — поделился отличной новостью Владимир Потанин.
Инициативу сразу взяли в свои клюшки именитые гости, заколачивая шайбы одну за другой в ворота противника. Звёздные гости вышли вперёд — 3:0. Денис Зиновьев даже отразил буллит в исполнении Вячеслава Фетисова. Две шайбы у норильчан в первом периоде забросил главный специалист одного из предприятий «Норникеля» Алексей Вязников, сделавший в матче хет–трик. Первый период закончился со счётом 3:3. Второй начался с дубля Александра Могильного после филигранных передач Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова. Легенды повели 7:4 после второго периода. Помог догнать соперника гол Николая Уткина, к середине третьего периода сравнявший счёт. И всё же класс именитых гостей был выше. Точный буллит Игоря Ларионова, а затем гол президента Молодёжной хоккейной лиги Алексея Гуськова вывели легенд вперёд 9:7. Норильчане смогли отыграть только одну шайбу, итог игры — 9:8.
Как всегда, пригласительные на звёздный матч выдавались в обмен на добровольные пожертвования, сумма которых составила 1,3 млн рублей. «Норникель» увеличил её до 6 млн. Партнёром матча легенд выступил Росбанк. Лариса Сабанина, директор территориального офиса Росбанка в Норильске отметила: «Росбанк является давним партнёром группы компаний «Норникель» и активно развивает бизнес на Таймыре. Для нас большая честь — иметь возможность поддержать такой масштабный и значимый для города проект, уже ставший прекрасной традицией. Очень важно прививать любовь к спорту, делать его доступным для всех. В Росбанке мы реализуем различные программы социальной ответственности, и популяризация здорового образа жизни занимает среди них особое место». Собранные средства пойдут на финансирование хоккейных школ Норильска и Дудинки. Всего за шестилетнюю историю игр они получили 22 млн рублей.
Вячеслав Фетисов: «Норильчане, cпасибо вам за то, что сегодня, несмотря на суровую погоду, вы пришли поучаствовать в этом событии. В таком составе вы нас не увидите нигде, даже в Москве. А вот к вам, в Норильск, мы приехали».
Николай Уткин: «Игра — супер! Праздник состоялся. Я уверен, что нас впереди ждёт ещё очень много–много сюрпризов. У нас получается показывать достойную игру».