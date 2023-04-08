В этом году с легендами спорта встречалась команда 10–летних хоккеистов «Полярные волки». Игорь Ларионов, прибывший в Норильск впервые, и президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поработали с юными хоккеистами на льду, а популярный блогер Vobon провёл для ребят увлекательные челленджи.

Номер 89, пожалуй, самый заметный в команде — единственная девочка среди хоккеистов Яна Константинова. Пять лет назад она пришла в секцию вслед за лучшим другом. Признаётся, что играть с парнями тяжело, но она не намерена сдаваться.

Vobon хоть и не профессиональный игрок, но выстоять против него голкиперу было непросто. Ребята немного робели перед именитыми гостями, но пользовались моментом, чтобы научиться новому: не каждый день тебя знакомят с финтами трёхкратный обладатель Кубка Стэнли или капитан олимпийской сборной страны!



В матче играли «без дураков» — серьёзно и с азартом. В каждой команде («Полярные волки» и «Красная машина») выступили по двое взрослых, усилившие детский состав. Взрослые аккуратно играли в касание. Ребята смотрели и учились.

Проигравшие в челлендже честно отжимались. В том числе и организатор этого испытания Vobon.

Vobon: «Я приезжаю в Норильск второй год подряд с большой радостью. Для меня этот город связан с личной историей: тут жила моя крёстная, и Норильск я с детства вспоминаю с самыми тёплыми эмоциями. Замечательно, что «Норникель» устраивает подобные «легендарные» встречи, хочется, чтобы они проходили в разных регионах при поддержке других крупных компаний. Было приятно видеть, как ребята заряжены, как хотят играть и выделиться. А выходить на одно поле с легендами — крутой опыт, возможность получить уникальные советы и расти как хоккеистам». Игорь Ларионов: «Наша миссия — помочь детям реализовать их хоккейную мечту. Сегодняшние их голы, улыбки дают надежду на движение вперёд. Многие хорошо работают с клюшкой, шайбой. Я говорил им, что хоккей — игра командная, и при всём желании порадовать родных на трибуне намного важнее результат коллектива. И мы увидели много передач, красивые голы, ребята активны, в целом у них приличный уровень. Здорово, что «Норникель» устраивает подобные мероприятия. Я признателен Владимиру Потанину, ведь нужно иметь большое сердце, чтобы давать детям возможность стать ближе к мечте». Счёт открыла «Красная машина», она же вскоре удвоила преимущество. За несколько минут до конца первого тайма счёт был уже 2:1 — «Полярные волки» не сдавались. Второй тайм последние тоже начали с гола, но «Красная машина» дожала соперника, забив ещё дважды. К сожалению, сравнять счёт дружным «волкам» не помогло ни снятие вратаря, ни назначение буллита в ворота соперника. И всё же со льда никто не ушёл недовольным: яркие эмоции от совместной игры с великими хоккеистами получены, подарки — тоже! Перед основной игрой команды «Заполярник» и ЛХК «Норильск» получили путёвки в Сочи на XII Всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд. Сертификаты им вручили генеральный директор Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, легендарный ЯК–15 Александр Якушев и главный тренер сборной России Алексей Жамнов. В преддверии матча зрителям представили световое шоу «Энергия спорта», которое не оставило равнодушным никого. Горячая поддержка зрителей сопровождала всю игру. Кричалки, фанатские припевки, палки–стучалки и ладошки–трещотки болельщиков воодушевляли и создавали непередаваемую атмосферу.

15 олимпийских чемпионов прилетели на Таймыр для участия в благотворительном матче. Среди них — Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Александр Могильный. Глава Норильска Дмитрий Карасев выступил перед поклонниками хоккея с приветственной речью и открыл игру, вбросив шайбу.

«Дорогие друзья, прежде всего, давайте скажем спасибо за эту прекрасную встречу звёздам нашего хоккея. Также хочу поблагодарить за этот боевой матч норильскую команду. Раз так все хорошо пошло в Норильске с хоккеем, похоже, городу пора иметь свой профессиональный клуб, — поделился отличной новостью Владимир Потанин.

Инициативу сразу взяли в свои клюшки именитые гости, заколачивая шайбы одну за другой в ворота противника. Звёздные гости вышли вперёд — 3:0. Денис Зиновьев даже отразил буллит в исполнении Вячеслава Фетисова. Две шайбы у норильчан в первом периоде забросил главный специалист одного из предприятий «Норникеля» Алексей Вязников, сделавший в матче хет–трик. Первый период закончился со счётом 3:3. Второй начался с дубля Александра Могильного после филигранных передач Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова. Легенды повели 7:4 после второго периода. Помог догнать соперника гол Николая Уткина, к середине третьего периода сравнявший счёт. И всё же класс именитых гостей был выше. Точный буллит Игоря Ларионова, а затем гол президента Молодёжной хоккейной лиги Алексея Гуськова вывели легенд вперёд 9:7. Норильчане смогли отыграть только одну шайбу, итог игры — 9:8.

Как всегда, пригласительные на звёздный матч выдавались в обмен на добровольные пожертвования, сумма которых составила 1,3 млн рублей. «Норникель» увеличил её до 6 млн. Партнёром матча легенд выступил Росбанк. Лариса Сабанина, директор территориального офиса Росбанка в Норильске отметила: «Росбанк является давним партнёром группы компаний «Норникель» и активно развивает бизнес на Таймыре. Для нас большая честь — иметь возможность поддержать такой масштабный и значимый для города проект, уже ставший прекрасной традицией. Очень важно прививать любовь к спорту, делать его доступным для всех. В Росбанке мы реализуем различные программы социальной ответственности, и популяризация здорового образа жизни занимает среди них особое место». Собранные средства пойдут на финансирование хоккейных школ Норильска и Дудинки. Всего за шестилетнюю историю игр они получили 22 млн рублей.

Вячеслав Фетисов: «Норильчане, cпасибо вам за то, что сегодня, несмотря на суровую погоду, вы пришли поучаствовать в этом событии. В таком составе вы нас не увидите нигде, даже в Москве. А вот к вам, в Норильск, мы приехали».

Николай Уткин: «Игра — супер! Праздник состоялся. Я уверен, что нас впереди ждёт ещё очень много–много сюрпризов. У нас получается показывать достойную игру».