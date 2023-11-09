Таймырцы достойно выступили на краевых соревнованиях по северному многоборью

95 спортсменов боролись за медали на состязаниях краевого уровня. Команды представляли Красноярск, Боготольский, Кежемский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский и Эвенкийский районы. Рост популярности северного многоборья связан с тем, что оно открывает новые возможности для спортсменов из самых удалённых уголков.

«В этом году мы вышли с предложением в Минспорта РФ провести ещё одно календарное мероприятие, которое позволило бы присвоить разряды кандидатам в мастера спорта. Этим мероприятием стали Всероссийские соревнования. При этом федерация приняла решение представить на них и команду Красноярского края, и отдельно команду Таймыра в составе 15 человек. На сегодняшний день наша задача – поддерживать этот вид спорта на территориях, где проживают коренные народы, и мы рассматриваем возможность создания краевой школы по северному многоборью», - прокомментировал вице-президент Федерации северного многоборья России Павел Семизоров.

Чемпионами соревнований часто становятся выходцы из небольших посёлков, откуда добраться на соревнования можно разве что вертолётом. Этот спорт помогает северянам, формирует навыки, необходимые для жизни в суровом климате, закаляет характер.

Бронза досталась сборной Таймыра, которая показала себя достойно в первенстве среди ребят 11-13 лет, завоевав первое место. Тренер таймырской команды, спортсмен из Дудинки Эдуард Комаров в свои 26 лет уже 11-кратный чемпион России и рекордсмен в прыжках через нарты.

«Я занимаюсь северным многоборьем со школьных лет. После учёбы в школе решил поступить на физическую культуру и стать педагогом и тренером, чтобы передавать навыки младшему поколению. На Таймыре сейчас огромное внимание уделяют национальным видам, и в целом в России про этот спорт узнают всё больше, что не может не радовать», - поделился Эдуард.

«Было очень волнительно. Я впервые принимала участие в соревнованиях такого масштаба, где представлено столько регионов и столько районов края. Я сама из посёлка Носок, и у нас северное многоборье – единственный вид спорта, которым можно заниматься на таком высоком уровне, поэтому мы стараемся и упорно тренируемся», - прокомментировала участница команды Таймыра Евгения Вэнго.

Соревнования прошли при поддержке «Норникеля». Как рассказал заместитель директора Красноярского представительства компании Игорь Астапов, это часть одной большой программы поддержки коренных народов Севера:

«„Норникель“ всегда старался оказывать поддержку общинам коренных малочисленных народов на Таймыре. С 2020 года в компании принята большая пятилетняя программа, согласованная с представителями общин, которая включает более 40 мероприятий для КМНС. В течение пяти лет на неё будет направлено в общей сложности 2 млрд рублей».