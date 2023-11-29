Таймырцы завоевали 15 золотых медалей в финале Кубка Красноярского края по спортивному туризму

12 воспитанников центра туризма и творчества «Юниор» показали блестящие результаты в финале краевого Кубка по спортивному туризму. Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из девяти муниципалитетов региона.

По итогам четырёх соревновательных дней в общекомандном зачёте в возрастной группе 14-15 лет сборная Таймыра заняла первое место, в возрастной группе 11-13 лет – второе.

В отдельных видах программы турнира золотые медали завоевали Максим Яроцкий, Иван Карасёв, Виктория Лашкина, Руслан Дементьев, Алевтина Будянская, Диана Журавлёва и Константин Кучученов. По итогам розыгрыша Кубка Красноярского края по спортивному туризму (три этапа) победителями в своих возрастных группах стали Виктория Лашкина, Иван Карасёв и Максим Яроцкий.