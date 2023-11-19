Таков путь

С самого начала

Именно в этом районе почти полвека назад и началось становление нового вида спорта. Для 1978 года карате в Заполярье было экзотикой. Его развивала инициативная группа в составе Олега Покальчука, Сергея Махонина, Николая Ожерельева и Александра Тихонова. Последний до сих пор в строю — тренирует детей, популяризирует единоборства в регионе. Сейчас Александр Евгеньевич возглавляет краевую федерацию карате, а до 2015 года руководил городской. Мы обсудили с сенсеем, так каратисты называют опытного наставника, перспективы развития боевого искусства в регионе и стране.

— Норильская школа стала основоположником карате в Красноярском крае. За точку отсчёта берём 1978 год, тогда начались первые тренировки. Потом в 1980–х этот вид спорта был то запрещён, то легализован, но мы продолжали занятия. В 1990–х стали принимать участие во всероссийских и международных мероприятиях, организовали федерацию, начали проводить турниры и набирать людей в секции, — делится Александр Тихонов. — Именно из Норильска карате пошло по региону. Отсюда вышли первые чемпионы мира в крае — Станислав Лалиев и Алексей Нуркенов. Первый уже прекратил регулярные тренировки, а второй активно ведёт занятия, развивает собственный клуб «Олимп». Я доволен его результатами и спортсменами. В Талнахе действует клуб «Звезда», организованный мной ещё в конце 1990–х годов. Тренерский коллектив — мои ученики — продолжают заложенные традиции. У «Звезды» есть филиал в Красноярске. С турниров именно «звёздные» спортсмены увозят наибольшее количество наград — так норильский клуб и открыл новое отделение.

Лучшие в крае

По словам руководителя краевой федерации карате, он единственный из первого поколения заполярных спортсменов сохранил приверженность этому боевому искусству. Александр Евгеньевич в течение 45 лет каждый день уделяет тренировкам не менее трёх часов. В свои 67 лет он является судьёй высшей квалификационной категории и обладателем шестого дана (чёрный пояс). Даном каратисты называют мастерскую степень, всего их девять.

— В преддверии юбилейного турнира я провёл встречу выпускников — тренировку со своими учениками периода 1990–х и начала 2000–х. Пришло человек пятнадцать. Один из них — Юрий Лягин был чемпионом Норильска, а сегодня он возглавляет управление по спорту городской администрации. Другой — Андрей Добровольский был отличным бойцом, побеждал на соревнованиях, а теперь он глава администрации Талнаха. Думаю, что карате помогло им в становлении личности. В спорте они были на лидирующих позициях и теперь продолжают держаться впереди, — отметил Александр Тихонов.

По мнению сенсея, занятия боевыми искусствами воспитывают самодисциплину. На тренировках можно выплеснуть агрессию, сбросить нервное напряжение, обрести состояние гармонии и равновесия.

— Сильный человек самоутверждается не за счёт других людей. В федерации нет юных спортсменов, на которых поступали бы жалобы из образовательных учреждений из–за плохой успеваемости или нарушения дисциплины. Я ввёл практику проверки дневников у своих подопечных. Делюсь с ними своим опытом — у меня в школе не было ни одной четвёрки. Каратисты должны быть не только сильными, но и умными. А ещё наставники уделяют много времени морально–этической стороне занятий: прививаем детям чувство уважения к традициям, виду спорта, тренерам. И сами относимся к ученикам с уважением. Например, перед началом соревнований судейская бригада делает поклон перед спортсменами, — подчеркнул сенсей.

Такая система даёт свои плоды. Норильские каратисты имеют репутацию отличных бойцов с хорошей техникой и крепкими нервами. Именно они раз за разом возглавляют медальный зачёт на краевых соревнованиях.

— Был на тренировке у молодых воспитанников клуба «Звезда», который базируется в талнахском центре «Восток». Там лучший зал для занятий боевыми искусствами в крае! Вспоминаю, как я сам начинал тренировки: на голом полу, кимоно и экипировку шили самостоятельно. А сейчас для наших детей созданы все условия. И это прекрасно! В ответ многие каратисты из Норильска уже в юном возрасте демонстрируют большой потенциал. Уверен, что многие из участников юбилейного турнира завоюют свой чемпионский титул на зональных, всероссийских или даже международных соревнованиях.

Воспитать чемпиона

Юбилейный турнир собрал спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет. Больше 100 каратистов определяли лучших в поединках — кумите. По правилам всестилевой федерации карате нельзя наносить удары в полную силу и обязательно нужно использовать защитную экипировку (капу, нагрудник, футы и перчатки).

— На соревнованиях мы проводим бои с ограничением контакта. А потерять бдительность и пропустить удар может даже самый опытный каратист. Ни один пропущенный удар не пропадает бесследно — возрастает риск развития патологий сердечно–сосудистой и нервной систем организма. Просто последствия могут проявиться не сразу. Я помню спортсменов, которые выступали по правилам, где разрешены удары в полную силу. Часто такие бойцы получали инвалидность или рано умирали. Мы отвечаем за наших подопечных, поэтому они следуют правилам так называемого спортивного карате, воспитывая в себе чувство дистанции. На турнирах юные каратисты обозначают удары руками и ногами в корпус и голову. А кто хочет ударить от души — берёт макивару (снаряд для отработки ударной техники) или разбивает доски. Совершеннолетний боец уже сам может принимать решение, по каким правилам выступать. Взрослый умеет контролировать свой удар и распределять силу, — рассказал Александр Евгеньевич.

Как отметил председатель краевой федерации, в Красноярске сейчас проводится эксперимент по внедрению карате в школах. С помощью системы дополнительного образования «Навигатор» тренеры могут бесплатно набирать детей и проводить тренировки в образовательных учреждениях. Программа на первых этапах ориентирована на оздоровление подрастающего поколения. А те ребята, кто демонстрирует способности, получают приглашение в секцию и начинают готовиться к турнирам и экзаменам на право ношения пояса.

— Чтобы получить ученический разряд — кю и заслужить пояс определённого цвета, нужно сдать специальный технический минимум. В него входят ката — боевые комплексы, кихон — связки упражнений, кумите — поединки, нормативы по общефизической подготовке. Позднее к этому перечню добавляется тамэсивари — разбивание предметов. Сейчас есть тенденция к ранней специализации детей, бойцы разделяются на тех, кто совершенствуется в боях, и «технарей», которые углублённо изучают ката. Я негативно отношусь к этому. Спортсмен должен стремиться стать универсалом. Сам был таким с юности и сейчас преподаю как тактику ведения боя, так и ката. Это даёт очевидные преимущества: хорошая низкая стойка, крепкие ноги, эффективная работа корпуса и бёдер, поставленный удар, выносливость. Они позволяют достигать высоких результатов на турнирах в поединках и ката и успешно сдавать экзамены на пояса. В Норильске наиболее сильная техническая составляющая в клубе Алексея Нуркенова. Он много времени уделяет изучению ката, в этом соревновательном разряде подопечные клуба «Олимп» традиционно достигают высот на краевых и всероссийских соревнованиях, — рассказал сенсей.

Попасть на Олимпиаду

На Олимпийских играх в Токио каратисты впервые в истории разыграли комплект наград. Несмотря на неопределённую судьбу российской сборной на будущей Олимпиаде, наши спортсмены продолжают готовиться к континентальным и мировым турнирам.

— Есть риск, что олимпийскую сборную нашей страны по карате не допустят до игр в 2024 году. Но я считаю, что грядёт пересмотр привычной системы отбора. Уверен, что те, для кого важен спорт вне политики, создадут спортивное событие такого же масштаба, как Олимпиада. Сейчас у наших каратистов остаётся возможность поехать на чемпионат Европы, на ближайшем первенстве России состоится отбор участников. Есть дружественные России страны, будем обмениваться опытом с их спортсменами. Свой путь карате пройдёт все равно, — подытожил Александр Тихонов.

Фото Василисы Ламовой, Магомеда Исмаилова и из архива клуба «Звезда»