Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать спортивное шоу Александра Сёмина с участием звёзд хоккея «Легендарный овертайм»

«Легендарный овертайм» пройдёт сегодня в Красноярске в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена». В предстоящей игре примут участие звёзды отечественного хоккея.

В команде Александра Сёмина (красная форма) — Антон Худобин, Александр Сёмин, Александр Овечкин, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Алексей Макеев, Максим Галанов, Арсений Грицюк, Сергей Ломанов, Артем Швец-Роговой, Андрей Николишин, Сергей Шипко, Денис Куликов, Марк Герих.

В команде Павла Дацюка (белая форма) — Александр Судницин, Павел Дацюк, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Александр Суздалев, Денис Казанский, Алексей Попов, Илья Скворцов, Валентин Копылов, Эдуард Майоров.

Увидеть шоу можно будет не только на арене комплекса, оно будет транслироваться на канале «Матч ТВ». В 18.20 начнётся матч по следж-хоккею. Откроет мероприятие в 19.00 инновационное лазерное шоу со множеством впечатляющих спецэффектов. Матч мировых звёзд хоккея начнётся в 19.30 по местному времени.

Александр Сёмин в этом сезоне стал советником генерального директора красноярского «Сокола», который выступает в ВХЛ. За карьеру хоккеист провёл более 1000 матчей в НХЛ и КХЛ, дважды выигрывал золотые медали чемпионатов мира.