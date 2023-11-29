Тяжелоатлет из Норильска Геннадий Мурашов продолжает показывать высокие результаты

Геннадий Мурашов в рывке взял вес 60 кг, в толчке – 70 кг. Таким образом, итоговый вес двоеборья составил 130 кг. Спортсмену удалось добиться высокого результата, несмотря на то что недавно у него возникли проблемы с позвоночником. В настоящее время он проходит курс лечения. Сам тяжелоатлет результатом более чем доволен.

В этот раз Геннадий Павлович выступал и поднялся на пьедестал в форме с символикой «Норникеля». Компания обеспечивает ему бесплатные тренировки в X-Fit и реабилитацию в санатории «Заполярье».

Спортсмен уже готовится к новым соревнованиям: в апреле следующего года он планирует принять участие в чемпионате России по тяжёлой атлетике.