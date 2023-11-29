МАУ ИЦ «Норильские новости»

Тяжелоатлет из Норильска Геннадий Мурашов продолжает показывать высокие результаты

Тяжелоатлет из Норильска Геннадий Мурашов продолжает показывать высокие результаты

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Тяжелоатлет из Норильска Геннадий Мурашов продолжает показывать высокие результаты

В ноябре в Майкопе (Республика Адыгея) прошёл XXVII Кубок России по тяжёлой атлетике. Норильчанин занял второе место в возрастной группе от 70 до 74 лет и в весовой категории до 81 кг.

Тяжелоатлет из Норильска Геннадий Мурашов продолжает показывать высокие результатыТяжелоатлет из Норильска Геннадий Мурашов продолжает показывать высокие результатыТяжелоатлет из Норильска Геннадий Мурашов продолжает показывать высокие результаты

Геннадий Мурашов в рывке взял вес 60 кг, в толчке – 70 кг. Таким образом, итоговый вес двоеборья составил 130 кг. Спортсмену удалось добиться высокого результата, несмотря на то что недавно у него возникли проблемы с позвоночником. В настоящее время он проходит курс лечения. Сам тяжелоатлет результатом более чем доволен.

В этот раз Геннадий Павлович выступал и поднялся на пьедестал в форме с символикой «Норникеля». Компания обеспечивает ему бесплатные тренировки в X-Fit и реабилитацию в санатории «Заполярье».

Спортсмен уже готовится к новым соревнованиям: в апреле следующего года он планирует принять участие в чемпионате России по тяжёлой атлетике.

Текст Евгений Стренадко
Фото участников соревнований
29 ноября в 15:39 560
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