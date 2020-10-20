Торжественное открытие мемориальной доски в честь Юрия Юрченко

— Замечательно, что память о выдающихся спортсменах и тренерах в Норильске сохраняется. Вклад Юрия Юрченко неоценим, — сказал на торжественной церемонии открытия мемориальной доски Андрей Колин, и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике.

Завершилось открытие показательным матчем по баскетболу между сборными командами юношей 15–16 лет. Открывая встречу, Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска, рассказал, что ДФК своей длительной жизнью тоже обязан Юрию Юрченко:

— Мы все хорошо знаем о его тренерских и человеческих качествах, но напомню и о его организаторских талантах: когда Юрий Георгиевич возглавил только созданную федерацию баскетбола, под её руководством в городе проводились все самые значимые соревнования по этому виду спорта. Благодаря его упорству и инициативе в ДФК, самом старом спортивном учреждении Норильска, заменили игровое покрытие, сделали ремонт в зале, что позволило долгие годы принимать тут соревнования.

В 2009 году бывшие воспитанники заслуженного тренера решили организовать ежегодный турнир его памяти. Тогда «Заполярная Правда» писала: «Баскетбол Юрий Юрченко преподавал почти 40 лет, сделав Норильск настоящей «фабрикой чемпионов». Заниматься баскетболом в 70–е годы, когда как раз начинал тренировать Юрий Георгиевич, считалось очень престижным. Он был вдумчивым человеком, всё планировал. И всегда настаивал, что баскетбол — прежде всего стратегия. «Главное для баскетболиста — это голова!», — любил повторять тренер.

Его жизнь была связана с Норильском. Здесь он родился, сюда вернулся после нескольких лет учёбы в Ленинграде в политехническом институте. Не смотря на отсутствие академических знаний, Юрий Георгиевич был настоящим преподавателем — умным, тонким и, главное, результативным. Юрий Георгиевич жил рядом со школой № 1, там и начал работать тренером. Своих учеников он искал сам. Мог прийти в любую школу и спросить: «Кто хочет заниматься?». Или, встретив на улице высокого парня, подойти и предложить начать заниматься баскетболом».

Тренировки проходили шесть раз в неделю, занимались в основном в небольших школьных залах. Первая начиналась в шесть утра. Тренер составлял каждому спортсмену план занятий и после проверял, что получилось, а что — нет. Это был один из главных принципов работы Юрия Юрченко: анализ работы обязателен.

- Он находил время для каждого. Физическая подготовка у нас была индивидуальная – каждый отрабатывал своё слабое место. Нагрузки были ого-го: перед школой мы выполняли индивидуальные задания, после – общая тренировка, ещё одна - вечером. Он нас готовил, как в космос, потому мы и достигали многого! А в летнем лагере каждому расписывал свою работу на месяц, по дням, - вспоминает его воспитанник Олег Попик. - «Шеф», как мы звали Юрия Георгиевича, уважая его роль нашего командира, находил литературу, обучал новым приёмам. Помню, как-то привёз из Москвы книгу Боба Коузи «Баскетбол». Мы стали разрабатывать технологию американцев.

Может, благодаря такой скрупулёзности его воспитанники стали первыми норильчанами, попавшими в сборную СССР. Александр Мелешкин стал чемпионом Европы, Андрей Горин играл в Высшей лиге СССР. Кстати, Юрий Юрченко первым из норильских тренеров – по признанию его коллег – начал вывозить команды на соревнования в Москву, Ленинград.

В этом году ежегодный турнир памяти Юрия Юрченко стартует 16 ноября и соберёт старших воспитанников спортшколы баскетбола, студенческие команды и, возможно, взрослые. За эти годы турнир менял статус – с городского на краевой и обратно, и сейчас его организаторы борются за то, чтобы он вновь стал региональным. Но даже если этого не случится, главное неизменно: в городе снова будет баскетбол в память об удивительном тренере и настоящем человеке.