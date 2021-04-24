Торжество спортивного духа

В этот день здесь собрались участники корпоративного забега «Лыжня «Норникеля» (больше 2000 человек), чтобы пробежать последние километры пути и получить заслуженные награды. Немного мешал ветер, но с ним справлялись легко — в здании базы распивали горячий чай вприкуску с бесплатными блинами. А ещё угощались кашей из походной кухни и вкусными блюдами от дудинских соседей — Дома народного творчества: прямо на улице для участников праздника поставили чум, где угощали мучным супом бутугаз, копчёной и малосольной рыбой. Самые спортивные, отобедав, пробовали метать маут и прыгать через нарты. Рядом на выстроенной сцене звучали песни в исполнении вокальной студии Дворца культуры.

Напомним, с 27 марта по 11 апреля проходил конкурс на звание самого активного участника марафона здоровья «Лыжня «Норникеля» в командном (предприятия), личном зачёте и зачёте семейных команд. Всего в конкурсе приняли активное участие порядка двух тысяч человек, которые прошли расстояние в 11 528 км.

Начиная с 15 апреля лыжная база проводила финальные мероприятия корпоративного праздника: 85 человек соревновались в индивидуальных гонках корпоративных соревнований; на старт смешанных эстафет вышли 64 представителя 16 команд — предприятия РОКС и Таймырского муниципального района (ТМР), спортшкол города; прошли старты руководителей, где соревновались 12 человек; семейные эстафеты для 11 семей, а также пробег корпоративной солидарности на дистанцию 15 км, где принимали участие 14 человек.

Открывая церемонию награждения, начальник управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Игорь Щепилов отметил, что компания гордится своими сотрудниками:

– Вы спортивны и азартны. Надеюсь, больше марафон здоровья не прервётся, и мы будем по–прежнему регулярно встречаться на наших стартах и спортивных праздниках.

Поздравил собравшихся и директор департамента административного управления Кольской ГМК Владимир Четвертиновский, отметивший, что нынешняя встреча — яркий пример того, что компания делает всё для поддержания спортивного настроения среди работников.

Одной из тех, кто в этот день поднимался на пьедестал почёта, стала Любовь Осипова, тренер спортшколы № 6. В этот день она получила сразу две золотые медали — за результаты в личных и семейных стартах. Она участвует в стартах вместе с супругом Сергеем Мурашёвым и сыновьями:

– Мы представляем «Норильск-никельремонт» и являемся многократными чемпионами в семейной эстафете. В этом году более 400 км на семью пробежали. Думаю, будем бегать и в следующем году, — рассказывает Любовь.

Её супруг, многократный чемпион среди ветеранов различных соревнований мирового уровня по лыжам и лёгкой атлетике, в этот день также поднимался на пьедестал почёта.

– По собственным наблюдениям могу сказать, что всё больше молодёжи выходит на старт, но в то же время верными лыжне остаются и ветераны вроде меня. Но особенно приятно, когда на лыжную базу приезжают целыми семьями, — делится Сергей Павлович.

Поддержал почин наставницы ученик Любови Осиповой, Александр Буханцов, действующий чемпион первенства края. Он стал в этот день абсолютным чемпионом в старте на 15 км:

– Для меня минуты, в которые я уложился сегодня, не личный рекорд — на его достижение многое влияет, например, погода. Скольжение сегодня было плохим из–за мороза. Но факт победы приятен.

По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачёте по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд филиалов и РОКС компании места распределились следующим образом: первое место заняла команда «ННР», за ней — «Кольская «ГМК», замкнула тройку призёров команда ЗФ «Норильского никеля».

Вадим Меньшенин, представитель кольской команды, не скрывает, что было обидно не получить первое место, и в следующем году их команда попробует взять реванш:

– Все члены нашей команды имеют разряды в лыжных гонках. Так что, думаю, реванш удастся.

По итогам соревнований среди команд предприятий города и Таймырского муниципального района победила сборная Норильска, за ней — «Медеплавильщик» (Медный завод) и «Ремонтник–2» («ННР»).

Заключением этого шумного, яркого дня стали семейные старты «Полярная Олимпиада». Главный судья семейных стартов — начальник организационного отдела управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Константин Шилко отметил, как важно, что члены семей проявляют себя не только на производстве, но и в спорте.

Соревновались 20 команд предприятий Норильского дивизиона компании и администрации Норильска в четырёх конкурсах: хоккейное ведение с мячом, «Пирамида», «Охота на лису» и «Вездеход». По итогам эстафет первое место заняла семья Маханьковых (НМЗ им. Б. И. Колесникова), второе место — семья Пастуховых (ПТЖТ), третье место — семья Першиных (АО «Норильсктрансгаз»). В номинациях отмечены: «Самый сильный папа» — Андрей Филатов («ННР»); «Самая спортивная мама» — Татьяна Краева (администрация Норильска); «Самый сильный ребёнок» — Артём Калабишка (ЗФ ООО «Норникель–ОЦО»); «Самый ловкий ребёнок» — Варвара Репина (Медный завод).