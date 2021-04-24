МАУ ИЦ «Норильские новости»

Торжество спортивного духа

Торжество спортивного духа

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Торжество спортивного духа

На лыжной базе «Оль–Гуль» в выходные вновь было весело: здесь завершился корпоративный праздник «Лыжня «Норникеля» и прошли семейные старты «Полярная олимпиада».

На старт вышли и молодёжь, и ветераныТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духаТоржество спортивного духа

В этот день здесь собрались участники корпоративного забега «Лыжня «Норникеля» (больше 2000 человек), чтобы пробежать последние километры пути и получить заслуженные награды. Немного мешал ветер, но с ним справлялись легко — в здании базы распивали горячий чай вприкуску с бесплатными блинами. А ещё угощались кашей из походной кухни и вкусными блюдами от дудинских соседей — Дома народного творчества: прямо на улице для участников праздника поставили чум, где угощали мучным супом бутугаз, копчёной и малосольной рыбой. Самые спортивные, отобедав, пробовали метать маут и прыгать через нарты. Рядом на выстроенной сцене звучали песни в исполнении вокальной студии Дворца культуры.

Напомним, с 27 марта по 11 апреля проходил конкурс на звание самого активного участника марафона здоровья «Лыжня «Норникеля» в командном (предприятия), личном зачёте и зачёте семейных команд. Всего в конкурсе приняли активное участие порядка двух тысяч человек, которые прошли расстояние в 11 528 км.

Начиная с 15 апреля лыжная база проводила финальные мероприятия корпоративного праздника: 85 человек соревновались в индивидуальных гонках корпоративных соревнований; на старт смешанных эстафет вышли 64 представителя 16 команд — предприятия РОКС и Таймырского муниципального района (ТМР), спортшкол города; прошли старты руководителей, где соревновались 12 человек; семейные эстафеты для 11 семей, а также пробег корпоративной солидарности на дистанцию 15 км, где принимали участие 14 человек.

Открывая церемонию награждения, начальник управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Игорь Щепилов отметил, что компания гордится своими сотрудниками:

– Вы спортивны и азартны. Надеюсь, больше марафон здоровья не прервётся, и мы будем по–прежнему регулярно встречаться на наших стартах и спортивных праздниках.

Поздравил собравшихся и директор департамента административного управления Кольской ГМК Владимир Четвертиновский, отметивший, что нынешняя встреча — яркий пример того, что компания делает всё для поддержания спортивного настроения среди работников.

Одной из тех, кто в этот день поднимался на пьедестал почёта, стала Любовь Осипова, тренер спортшколы № 6. В этот день она получила сразу две золотые медали — за результаты в личных и семейных стартах. Она участвует в стартах вместе с супругом Сергеем Мурашёвым и сыновьями:

– Мы представляем «Норильск-никельремонт» и являемся многократными чемпионами в семейной эстафете. В этом году более 400 км на семью пробежали. Думаю, будем бегать и в следующем году, — рассказывает Любовь.

Её супруг, многократный чемпион среди ветеранов различных соревнований мирового уровня по лыжам и лёгкой атлетике, в этот день также поднимался на пьедестал почёта.

– По собственным наблюдениям могу сказать, что всё больше молодёжи выходит на старт, но в то же время верными лыжне остаются и ветераны вроде меня. Но особенно приятно, когда на лыжную базу приезжают целыми семьями, — делится Сергей Павлович.

Поддержал почин наставницы ученик Любови Осиповой, Александр Буханцов, действующий чемпион первенства края. Он стал в этот день абсолютным чемпионом в старте на 15 км:

– Для меня минуты, в которые я уложился сегодня, не личный рекорд — на его достижение многое влияет, например, погода. Скольжение сегодня было плохим из–за мороза. Но факт победы приятен.

По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачёте по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд филиалов и РОКС компании места распределились следующим образом: первое место заняла команда «ННР», за ней — «Кольская «ГМК», замкнула тройку призёров команда ЗФ «Норильского никеля».

Вадим Меньшенин, представитель кольской команды, не скрывает, что было обидно не получить первое место, и в следующем году их команда попробует взять реванш:

– Все члены нашей команды имеют разряды в лыжных гонках. Так что, думаю, реванш удастся.

По итогам соревнований среди команд предприятий города и Таймырского муниципального района победила сборная Норильска, за ней — «Медеплавильщик» (Медный завод) и «Ремонтник–2» («ННР»).

Заключением этого шумного, яркого дня стали семейные старты «Полярная Олимпиада». Главный судья семейных стартов — начальник организационного отдела управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Константин Шилко отметил, как важно, что члены семей проявляют себя не только на производстве, но и в спорте.

Соревновались 20 команд предприятий Норильского дивизиона компании и администрации Норильска в четырёх конкурсах: хоккейное ведение с мячом, «Пирамида», «Охота на лису» и «Вездеход». По итогам эстафет первое место заняла семья Маханьковых (НМЗ им. Б. И. Колесникова), второе место — семья Пастуховых (ПТЖТ), третье место — семья Першиных (АО «Норильсктрансгаз»). В номинациях отмечены: «Самый сильный папа» — Андрей Филатов («ННР»); «Самая спортивная мама» — Татьяна Краева (администрация Норильска); «Самый сильный ребёнок» — Артём Калабишка (ЗФ ООО «Норникель–ОЦО»); «Самый ловкий ребёнок» — Варвара Репина (Медный завод).

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Ирина Яринская
24 апреля в 11:00 410
Спортивный интерес
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