Тренер Хабиба Нурмагомедова допустил вероятность завершения карьеры бойца после смерти его отца.
Тренер Хабиба Нурмагомедова допустил вероятность завершения карьеры бойца после смерти его отца.
Хавьер Мендес готов поддержать любое решение Нурмагомедова: «Понятия не имею, что в голове у этого бедного парня. Я буду с ним, что бы он ни захотел сделать. Ему нужна моя поддержка. Если он захочет драться, то я с ним, если нет — тоже. Если он решит завершить карьеру, я на его стороне, если нет, то я тоже его поддержу». Тренер также считает, что Хабиб может продолжить наследие своего отца, сообщает портал sportssmi.ru: «Он сам является отличным тренером и занимался этим последние годы. Он помогал тренировать своего двоюродного брата Ислама и других восходящих молодых звёзд».
Напомним, 3 июля стало известно о смерти Абдулманапа
Нурмагомедова. Он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как тренер, воспитавший самое большое количество чемпионов мира по самбо. 18 его подопечных поднимались на пьедестал для получения высших наград.