Тренер Хабиба Нурмагомедова допустил вероятность завершения карьеры бойца после смерти его отца.

Хавьер Мендес готов поддержать любое решение Нурмагомедова: «Понятия не имею, что в голове у этого бедного парня. Я буду с ним, что бы он ни захотел сделать. Ему нужна моя поддержка. Если он захочет драться, то я с ним, если нет — тоже. Если он решит завершить карьеру, я на его стороне, если нет, то я тоже его поддержу». Тренер также считает, что Хабиб может продолжить наследие своего отца, сообщает портал sportssmi.ru: «Он сам является отличным тренером и занимался этим последние годы. Он помогал тренировать своего двоюродного брата Ислама и других восходящих молодых звёзд».

Напомним, 3 июля стало известно о смерти Абдулманапа

Нурмагомедова. Он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как тренер, воспитавший самое большое количество чемпионов мира по самбо. 18 его подопечных поднимались на пьедестал для получения высших наград.